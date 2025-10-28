الشارقة تعفي المستأجرين من الغرامات وتخفض رسوم العقود غير الموثقة بنسبة 50%

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد يوم الثلاثاء في ديوان الحاكم. كما حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي.