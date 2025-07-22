الشارقة تسلط الضوء على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستدامة المالية

قال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات: "في إطار شراكتنا المتواصلة مع الجهات الحكومية في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ينصب تركيزنا على توفير بنية تحتية عالية الجودة، تتماشى مع التطلعات طويلة الأمد للمجتمعات التي نخدمها. ويعكس دعمنا لهذه الجائزة إيماننا بالتميز والشفافية والتنمية المستدامة، باعتبارها ركائز أساسية للتقدم الوطني".