الشارقة تدشن أول حساب ضمان عقاري لحماية حقوق المستثمرين

تستعد الشارقة لتطبيق نظام حساب الضمان، مع توقع الإعلان عن الاتفاقية الأولى في وقت لاحق من الشهر، حسبما قال مسؤول كبير، حيث تواصل الإمارة تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعها العقاري.

قال سعيد غانم السويدي، رئيس لجنة ممثلي مجموعة أعمال قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الإمارة تقوم بتحديث لوائحها باستمرار بما يتماشى مع متطلبات السوق.

“قبل حوالي عامين، تم تنفيذ قانون التملك الحر. هذا العام، سيتم الإعلان عن أول حساب ضمان في معرض العقارات أكريس 2026، الذي سيعقد في الشارقة. سابقاً، كان يتعين على المطورين تقديم ضمان بنكي بنسبة 20 في المائة. الآن، سيتم تنفيذ نظام حساب الضمان، وسيتم الإعلان عن الاتفاقية الأولى خلال المعرض كأول مطور يمتلك هذا الحساب. هذا سيعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين في عقارات الإمارة”، قال في مقابلة مع خليج تايمز على هامش المؤتمر الصحفي لأكريس 2026 يوم الأربعاء.

“حساب الضمان يمنح المطور أيضاً مرونة أكبر لتنفيذ المشروع بكفاءة أكبر”، أضاف السويدي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة المنظمة لأكريس.

ما هو نظام حساب الضمان؟

تحت نظام حساب الضمان، يودع مشترو العقارات مدفوعاتهم في حساب تديره البنوك، حيث يُسمح للمطورين بسحب الأموال تدريجياً مع تحقيق مراحل البناء. يضمن هذا الآلية حماية أموال المشتري وعدم تحويلها إلى مشاريع أخرى.

في عام 2024، قدمت الشارقة مجموعة واسعة من الإصلاحات المتعلقة بقطاع العقارات. تم إصدار قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لعام 2024 لتنظيم تسجيل المشاريع العقارية، وإدارة حسابات الضمان، والشفافية المالية، مما يعزز جاذبية الإمارة للمستثمرين الأجانب.

أعلنت الشارقة في وقت سابق عن قانون التملك الحر، مما يسمح للمستثمرين من جميع الجنسيات بشراء العقارات في الإمارة. وقد وفر هذا التحرك دفعة كبيرة لنشاط العقارات السكنية والتجارية، وجذب مليارات الدراهم من الاستثمارات الأجنبية.

في نوفمبر 2025، سجل قطاع العقارات في الشارقة رقماً قياسياً تاريخياً جديداً، حيث بلغت إجمالي المعاملات 9.5 مليار درهم - وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله في تاريخ الإمارة.