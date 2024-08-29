الشارقة تتصدر مبادرات الإمارات في الذكاء الاصطناعي

وبالنسبة للإمارة - ودولة الإمارات العربية المتحدة ككل - هناك فرص جديدة مثيرة في الأفق لتكون في طليعة هذا التحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي وقيادته في الشرق الأوسط. ويمكن إظهار هذه القيادة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مراكز الذكاء الاصطناعي الناشئة، مثل الهند والصين، والتي أصبحت بسرعة مراكز عالمية للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال إنشاء مشاريع مشتركة أو حدائق تكنولوجية أو مراكز بحث وتطوير في هذه المناطق، ستستفيد الدولة من مجموعات المواهب الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتنقل الابتكارات المتطورة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.