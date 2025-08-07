"الشارقة القابضة": مراجعة شاملة للأداء وخطط توسعية للمرحلة المقبلة

عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة اجتماعه الثاني للعام 2025، برئاسة وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة.
وركز الاجتماع على مراجعة الأنشطة التشغيلية والقوائم المالية المدققة والدراسات المستقبلية، بهدف تطوير مشاريع الشارقة القابضة وتحقيق إيرادات مستدامة من خلال عمليات الشركة في مراكز التسوق "متاجر" ومشروعها العقاري الرائد "الزاهية" السكني الذي يقدم مجتمعاً سكنياً متكاملاً يقدم مجموعة واسعة من الخدمات.
كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات المشاريع الجارية، والتحديات التشغيلية، وخطط التطوير المقترحة للمرحلة المقبلة. وشملت المناقشات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
وقال وليد الصايغ: «شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم تثري الأفكار والخطط الاستراتيجية، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج أعمال مبتكرة، وتساهم في تعزيز تنافسية مشاريعنا العقارية والتجارية، بما يتماشى مع تطلعات إمارة الشارقة، ويدعم رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد».
صرّح وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، قائلاً: "في الشارقة القابضة، نلتزم بوضع الإنسان في صميم كل مشروع ومبادرة. ويتماشى هذا النهج مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة. نهدف إلى ترسيخ جودة الحياة كركيزة أساسية للتنمية، مع العمل بشكل استباقي على تهيئة بيئة خدمية تلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع."
يضم مجمع الزاهية السكني حوالي 3700 وحدة سكنية، جميعها مصممة وفقًا لأعلى المعايير العالمية للاستدامة البيئية. ويُعد الزاهية أول مشروع عقاري سكني في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط يحصل على شهادة BREEAM المرموقة للمجمعات السكنية.
تأسست شركة الشارقة القابضة نتيجة شراكة استراتيجية بين ماجد الفطيم العقارية وشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة. تأسست الشارقة القابضة عام ٢٠٠٨ كشركة تطوير عقاري تُركز على المشاريع المجتمعية، وتُساهم في النمو الاقتصادي للإمارة، وتُعزز جودة حياة ورفاهية سكانها من خلال تطوير مجتمعات سكنية توفر معايير معيشة راقية وقيمة استثمارية قيّمة.