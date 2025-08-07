"الشارقة القابضة": مراجعة شاملة للأداء وخطط توسعية للمرحلة المقبلة

عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة اجتماعه الثاني للعام 2025، برئاسة وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة.

وركز الاجتماع على مراجعة الأنشطة التشغيلية والقوائم المالية المدققة والدراسات المستقبلية، بهدف تطوير مشاريع الشارقة القابضة وتحقيق إيرادات مستدامة من خلال عمليات الشركة في مراكز التسوق "متاجر" ومشروعها العقاري الرائد "الزاهية" السكني الذي يقدم مجتمعاً سكنياً متكاملاً يقدم مجموعة واسعة من الخدمات.

كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات المشاريع الجارية، والتحديات التشغيلية، وخطط التطوير المقترحة للمرحلة المقبلة. وشملت المناقشات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.