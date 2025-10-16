الشارقة: التكامل الرقمي يقلص إجراءات الإيجار إلى دقائق

بالنسبة لسكان الشارقة، لم يعد الانتقال إلى منزل جديد يعني زيارة عدة دوائر حكومية. فالتكامل الرقمي بين المرافق والبلديات والهيئات العقارية لم يُبسّط الخدمات فحسب، بل حقق أيضًا وفورات للحكومة والسكان على حد سواء.
خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ساهم النظام الرقمي الموحد الذي يربط هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة التخطيط والمساحة، في توفير 250 مليون درهم، وتقليص أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في مختلف الجهات الحكومية.
استفاد السكان أيضًا بشكل مباشر، حيث وفروا مليون درهم وأكثر من 79,000 ساعة من خلال عمليات رقمية مبسطة. يُمكّن هذا النظام الموحد السكان من إكمال جميع مراحل الخدمة - مثل الانتقال إلى منزل جديد - بسلاسة عبر قناة رقمية واحدة. أصبحت عملية الإيجار، التي كانت تتطلب في السابق زيارات متعددة وإجراءات مطولة، تُنجز الآن في دقائق معدودة.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن مستقبل الخدمات الحكومية في الشارقة سيتم تحديده "بالتكامل والبساطة، حيث تكون كل تجربة متصلة وسلسة وتتمحور حول الناس".
في مقابلة منفصلة، قالت لمياء الحصان الشامسي، مديرة إدارة التنمية الاجتماعية، إن الدائرة تستعرض مجموعة من المشاريع الرقمية في معرض جيتكس العالمي 2025. ومن أبرزها "الشارقة الرقمية"، وهي بوابة إلكترونية موحدة تقدم أكثر من 70 خدمة حكومية عبر تطبيق واحد؛ و"مساعد DS"، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر دعمًا صوتيًا ونصيًا فوريًا؛ ونظام "مدى" لرصد هطول الأمطار، وهو حل متطور قائم على نظم المعلومات الجغرافية يتتبع هطول الأمطار ويحدد المناطق المتضررة لتمكين التخطيط الحضري الاستباقي وتعزيز السلامة العامة؛ ومنصة "عقاري"، وهي منظومة عقارية شاملة تربط 19 جهة لأتمتة معاملات العقارات وتعزيز الشفافية.
سواءً كان الأمر يتعلق بدفع الفواتير، أو تسجيل شركة، أو التحقق من عقود الإيجار، فإن جميع الخدمات متاحة بأمان وعلى مدار الساعة. هذا لا يوفر الوقت والجهد فحسب، بل يدعم أيضًا الاستدامة من خلال تقليل السفر والمعاملات الورقية واستهلاك الموارد، كما قال الشامسي.
خلال ستة أشهر فقط، أنجزت منصة "عقاري" أكثر من 2000 معاملة إلكترونية بالكامل، مسجلةً 42 ألف وحدة عقارية و1300 مبنى دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. ويعمل الآن اثنا عشر مركزًا حكوميًا للخدمات بالكامل عبر المنصة، مما يُبسط الإجراءات ويعزز ثقة المستثمرين.
وبالنظر إلى المستقبل، أكد الشيخ سعود بن سلطان أن نهج الشارقة في التحول الرقمي يتماشى مع أهداف الحوكمة الذكية الأوسع نطاقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "نعمل بشكل وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتبادل المعرفة، ومواءمة الأطر، والتعاون في تطوير حلول تخدم الأولويات الوطنية". وتابع: "يعزز هذا التعاون التكامل الوطني والكفاءة والجاهزية للمستقبل".
يلعب الذكاء الاصطناعي والبيانات دورًا متناميًا في رسم مستقبل المدينة. وصرح الشيخ سعود: "في الشارقة، نُسخّر هذه القدرات لجعل الحياة الحضرية أكثر أمانًا واستدامةً واستجابةً لاحتياجات الناس". وأضاف: "هدفنا ليس الأتمتة بحد ذاتها، بل التقدم الهادف - باستخدام الابتكار لتعزيز الرفاهية، وترسيخ ثقة المجتمع، وضمان أن يكون كل تقدم في نهاية المطاف في خدمة الناس".
