الشارقة: التكامل الرقمي يقلص إجراءات الإيجار إلى دقائق

بالنسبة لسكان الشارقة، لم يعد الانتقال إلى منزل جديد يعني زيارة عدة دوائر حكومية. فالتكامل الرقمي بين المرافق والبلديات والهيئات العقارية لم يُبسّط الخدمات فحسب، بل حقق أيضًا وفورات للحكومة والسكان على حد سواء.

خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ساهم النظام الرقمي الموحد الذي يربط هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة التخطيط والمساحة، في توفير 250 مليون درهم، وتقليص أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في مختلف الجهات الحكومية.

استفاد السكان أيضًا بشكل مباشر، حيث وفروا مليون درهم وأكثر من 79,000 ساعة من خلال عمليات رقمية مبسطة. يُمكّن هذا النظام الموحد السكان من إكمال جميع مراحل الخدمة - مثل الانتقال إلى منزل جديد - بسلاسة عبر قناة رقمية واحدة. أصبحت عملية الإيجار، التي كانت تتطلب في السابق زيارات متعددة وإجراءات مطولة، تُنجز الآن في دقائق معدودة.

