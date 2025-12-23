السياحة الإماراتية تقود قاطرة النمو الاقتصادي بأرقام قياسية في 2025

وعلى الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الأكثر صرامة قد تضغط على الإنفاق الاختياري على السفر، إلا أن قدرة الإمارات على جذب أعداد قياسية من الزوار حتى في ظل عدم اليقين تؤكد ميزتها التنافسية كوجهة ترفيهية وتجارية متميزة، مما يدعم الثقة في النمو الإقليمي بالتوجه نحو عام 2026.