السندات ذات الدخل الثابت تكتسب أهمية حيوية في محافظ مستثمري الإمارات

في ظل استمرار صراع الأسواق العالمية مع حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، تبرز استثمارات الدخل الثابت كمكون حيوي في محافظ المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شاركت كارينا موليدينا، رئيسة إدارة محافظ عملاء الدخل الثابت (في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) لدى شركة "جانوس هندرسون إنفستورز" (Janus Henderson Investors)، رؤى مع "خليج تايمز" حول سبب تزايد أهمية السندات في المشهد الاستثماري بالمنطقة.
وأوضحت موليدينا: "يقدم الدخل الثابت ثلاث مزايا رئيسية: دخل ثابت، وحماية رأس المال، وتنويعًا." ومع وصول العوائد الآن إلى مستويات جذابة، يمكن للمستثمرين تأمين تدفقات نقدية موثوقة ومعفاة من الضرائب دون تحمل مخاطر مفرطة. ويُعد هذا الأمر ذا قيمة خاصة في دولة الإمارات، حيث يعتمد العديد من المستثمرين على دخل ثابت لتلبية التزاماتهم المالية المستمرة.
إلى جانب توليد الدخل، تعمل السندات كمرتكز دفاعي في المحافظ التي تميل بشكل كبير نحو الأسهم والعقارات. وقالت: "عندما تصبح الأسواق متقلبة، يساعد الدخل الثابت في الحفاظ على رأس المال. إنها قوة استقرار، خاصة في اقتصادات مثل اقتصاد الإمارات، حيث يكون التعرض للعقارات والطاقة كبيرًا."
سلطت موليدينا الضوء على كيفية تكامل السندات مع فئات الأصول التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي عادةً ما تكون دورية وحساسة للانكماش الاقتصادي. على عكس الأسهم والعقارات، التي غالبًا ما تنخفض معًا خلال فترات التباطؤ، تميل السندات إلى الارتفاع عندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وتساعد هذه العلاقة العكسية في تلطيف أداء المحفظة وتقليل التقلبات الإجمالية.
السيولة هي ميزة أخرى. فبينما يمكن أن تكون معاملات العقارات بطيئة ومكلفة، والأسهم متقلبة، توفر السندات عالية الجودة وصولاً سريعًا إلى النقد. وأشارت موليدينا إلى أن "الدخل الثابت يلعب دورًا رئيسيًا في تسلسل السيولة للمحفظة"، في إشارة إلى التسلسل الهرمي للأصول التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها عند الحاجة.
في اقتصاد مرتبط بالدولار مثل اقتصاد الإمارات، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية "الأعلى لفترة أطول" تقدم فرصًا وتحديات. على الجانب الإيجابي، أصبحت العوائد أكثر جاذبية بشكل كبير مما كانت عليه خلال حقبة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، مما يسمح للمستثمرين الباحثين عن الدخل بكسب عوائد مجدية من السندات عالية الجودة. ومع ذلك، حذرت موليدينا من أن بناء المحافظ أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ونصحت قائلة: "يجب على المستثمرين التركيز على الأصول ذات المدة الأقصر والجودة الأعلى للتخفيف من مخاطر الجانب السلبي." وتكتسب الأوراق المالية ذات السعر العائم، مثل التزامات القروض المضمونة (CLOs)، شعبية لقدرتها على تعديل تدفقات الدخل بما يتماشى مع تحركات أسعار الفائدة، مما يوفر تحوطًا طبيعيًا ضد التقلبات.
تظل إدارة المخاطر أمرًا أساسيًا لاستثمار الدخل الثابت. وحددت موليدينا المخاطر الرئيسية بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة، والتضخم، وضغوط الائتمان، والصدمات الجيوسياسية. وشددت على أن "البحث التفصيلي من القاع إلى القمة ضروري"، مؤكدة على أهمية تحليل التدفقات النقدية، ونسبة الرافعة المالية، وملفات إعادة التمويل لتحديد المصدرين المرنين.
يساعد التنويع عبر جهات الإصدار والقطاعات والمناطق الجغرافية أيضًا في حماية المحافظ من الصدمات النظامية. وأضافت: "الجودة والسيولة والتنويع هي ركائز الحفاظ على رأس المال."
يكتسب الائتمان المورق، الذي كان في السابق قطاعًا متخصصًا، زخمًا الآن بين المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وتقييمات جذابة. ومع تقلص الفروقات في السندات المؤسسية التقليدية، توفر الأصول المورقة بديلاً مقنعًا. وقالت موليدينا: "إنها توفر زيادة في الفارق تتراوح بين 40 إلى 50 نقطة أساس على السندات المؤسسية ذات الدرجة الاستثمارية مع الحفاظ على جودة ائتمانية أعلى."
العديد من هذه الأدوات هي ذات سعر عائم، مما يجعلها مناسبة تمامًا لبيئة أسعار الفائدة الحالية. وحتى لو انخفضت الأسعار، تستمر الأصول المورقة في تحقيق عوائد قوية بسبب هوامش الائتمان الأساسية الخاصة بها.
لعبت "جانوس هندرسون"، وهي مدير رائد للصناديق المتداولة في البورصة النشطة المورقة، دورًا محوريًا في تعزيز السيولة والشفافية في مجال الدخل الثابت. وقالت موليدينا: "حجم عملياتنا يسمح لنا بتقديم تنفيذ فعال ووضوح تسعير واضح، لا سيما في الائتمان المورق."