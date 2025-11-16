السندات ذات الدخل الثابت تكتسب أهمية حيوية في محافظ مستثمري الإمارات

يكتسب الائتمان المورق، الذي كان في السابق قطاعًا متخصصًا، زخمًا الآن بين المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وتقييمات جذابة. ومع تقلص الفروقات في السندات المؤسسية التقليدية، توفر الأصول المورقة بديلاً مقنعًا. وقالت موليدينا: "إنها توفر زيادة في الفارق تتراوح بين 40 إلى 50 نقطة أساس على السندات المؤسسية ذات الدرجة الاستثمارية مع الحفاظ على جودة ائتمانية أعلى."