السماح للمسافرين إلى دبي حمل الذهب يدوياً بإثباتات الأصل والدفع

قال المديرون التنفيذيون في الصناعة، يوم الثلاثاء (25 نوفمبر)، إنه يجب السماح بنقل الذهب يدوياً وعدم شيطنته، طالما كان مصدره قانونياً وتصل الأموال إلى المستفيد الصحيح.

وفي حديثهم خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يوم الثلاثاء، قالوا أن الوصول إلى رقم واحد موحد لكمية الذهب المسموح بحملها يدوياً يمثل تحدياً كبيراً بسبب الاختلافات الثقافية وقضايا السياسة.

قال ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي (WGC)، إن الجدل لا يدور حول مفهوم حمل الذهب يدوياً بحد ذاته، بل حول تحديد ما يشكل كمية معقولة. وأضاف: "هناك العديد من الآراء حول حمل الذهب يدوياً. لا أعتقد أن أحداً لديه مشكلة مع مفهوم حمل الذهب يدوياً. هناك تساؤلات حول الكميات التي يجب السماح للناس بحملها."

وتابع ديفيد: "ما هي الكمية المعقولة؟ هل يجب السماح لشخص ما بالمرور عبر مطار دبي بـ 15 حقيبة سفر؟ هل من المعقول لسيدة هندية أن تأتي مزينة بثلاثة أو أربعة كيلوغرامات من الذهب؟ نحن نحاول إنشاء آلية تكون وسيلة لمراقبة التدفقات غير المشروعة للذهب."

"وضع معيار أساسي موحد"

في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز"، قال ديفيد تايت إن تحديد الكمية الدقيقة أمر صعب للغاية، لكنه قد يكون أيضاً سؤالاً موجهاً لشركات الطيران.

وأوصى بمحاولة إيجاد بعض الكميات المعقولة كنقطة بداية ومحاولة مواءمة المعايير الجمركية حول العالم.

وقال خلال المقابلة: "الأمر لا يتعلق بمحاولة تدمير حياة أي شخص. بل يتعلق بمحاولة وضع معيار أساسي موحد في جميع أنحاء العالم لمحاولة وقف التدفق غير المشروع للذهب إلى الجهات السيئة. هذا كل ما يحاول العالم فعله. لا يتعلق الأمر بمحاولة حرمان شخص ما من القدرة على إجراء معاملات بالذهب في العالم النامي. أنا لست مؤمناً كبيراً بإيقاف المعاملات النقدية، خاصة ليس في هذا الجزء من العالم."

كما ذكرت "خليج تايمز" سابقاً، يناقش مجلس الذهب العالمي ودول حول العالم صيغة موحدة لحمل الذهب يدوياً من بلد إلى آخر.

وشدد تايت على أن مجتمع الذهب والحكومات "سيتعين عليهم وضع حد ما في مكان ما."

من جانبه، قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن بعض الدول جيدة جداً في الكشف، والبعض الآخر ليس كذلك.

ودعا إلى حماية وتطبيق وتحقق أقوى من المستندات، مشيراً إلى أن الحمل اليدوي المشروع يتطلب أوراقاً رسمية سليمة لتأكيد منشأ الذهب وضمان دفع الضرائب.

وقال: "هذا يتطلب تعاوناً بين موانئ المنشأ وموانئ الوجهة،" مضيفاً أنه بموجب اتفاقية التجارة التفضيلية، يتم التحقق من البضائع ومنشئها.

وأضاف: "إذا كان بإمكانك القيام بذلك للسلع العامة، فلا يوجد سبب يمنعنا من الحصول عليه للذهب."

أما عابد سي بي، المدير العام لمصفاة "أهلاتشي للمعادن"، فقال إنه لا داعي "لشيطنة حمل الذهب يدوياً."

وقال: "سواء كان كيلوغراماً واحداً أو 100 كيلوغرام، فالذهب لم يقتل أحداً قط. الأمر يتعلق بالمال أو العائدات، لذا لا يهم ما إذا كان كيلوغراماً أو 100 كيلوغرام. ما يهم هو الضوابط الصحيحة. لذا إذا كانت الضوابط موجودة، سواء كان نصف كيلوغرام، أو 100 كيلوغرام، فالأمر سيان تماماً. طالما يمكننا إثبات أن الدفعة التي تم دفعها تذهب إلى المالكين المستفيدين الصحيحين، فلا توجد مشكلة فيما يتعلق بالكمية القادمة."