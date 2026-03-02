"السلامة أولاً".. طيران الإمارات وفلاي دبي تقرران استمرار تعليق الرحلات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران لآخر التطورات الإقليمية.]
علقت الناقلتان الإماراتيتان طيران الإمارات وفلاي دبي الرحلات لليوم الثالث بسبب الصراع العسكري المستمر في المنطقة.
مددت شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها تعليق الرحلات حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس.
“بسبب إغلاق العديد من المجالات الجوية الإقليمية، علقت طيران الإمارات مؤقتًا جميع عملياتها من وإلى دبي، حتى الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس،” قالت الناقلة الرائدة في دبي يوم الاثنين.
“الوضع لا يزال ديناميكيًا ويتم تقييمه باستمرار. نحث جميع العملاء على مراجعة آخر التحديثات التشغيلية على موقعنا الإلكتروني والتحقق من بريدهم الإلكتروني لأي إشعارات حول تغييرات أو إلغاءات لرحلاتهم قبل التوجه إلى المطار،” قالت أكبر ناقلة دولية في العالم.
علقت شركات الطيران المحلية والإقليمية الرحلات يوم السبت بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضد إيران، مستهدفة قيادتها وبنيتها التحتية العسكرية.
تستهدف إيران دول مجلس التعاون الخليجي بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. أدانت دول حول العالم الهجمات ضد دول الخليج.
كما أعلنت فلاي دبي أنها علقت مؤقتًا جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026.
“هذا وضع متطور، ونحن نراقبه عن كثب، بينما نعمل مع السلطات المعنية لتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك. تعمل فرقنا بجد لتنفيذ رعاية شاملة لجميع العملاء المتأثرين. تظل سلامة ركابنا وطاقمنا أولويتنا القصوى،” قال المتحدث باسم شركة الطيران.
وفقًا للبيانات التي شاركتها شركة عالمية لتحليلات الطيران، تم إلغاء أكثر من 2000 رحلة قادمة عبر دول الخليج والشرق الأوسط اعتبارًا من الساعة 2:30 صباحًا يوم الثلاثاء. وهي تمثل ما يقرب من 50 بالمائة من جميع الرحلات المجدولة.
“بالنسبة للرحلات الوافدة والمغادرة، يتضاعف تقريباً عدد الرحلات المجدولة/الملغاة. تعود الطائرات عادةً/عموماً إلى قاعدتها الرئيسية كل 24 ساعة،” قالت
هناك حوالي 900,000 مقعد يومياً مجدولة للسفر إلى الشرق الأوسط من نقاط خارجية، وداخل الشرق الأوسط، حسبما ذكرت.
“نلاحظ أن المجال الجوي مغلق في العديد من دول الشرق الأوسط، وبالتالي يجب أن يكون معدل الإلغاء 100 بالمائة (لبعض الدول). ومع ذلك، لم تقم بعض شركات الطيران بتحديث جداولها لإلغاء الرحلات رسمياً، أو ببساطة لم تقم بتسيير الرحلات،” قالت سيريم.