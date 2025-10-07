"السفر الذكي" في مطارات أبوظبي يُنهي إجراءات الهجرة في 7 ثوانٍ.. وزمن عبور 12 دقيقة

وقعت مطارات أبوظبي اتفاقية تهدف إلى تعزيز تدفق المسافرين، وتعزيز خدمات مراقبة الحدود والجمارك، عبر مطارات الإمارات الخمسة.

وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة "السفر الذكي"، التي تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات الهجرة في سبع ثوانٍ فقط باستخدام التحقق البيومتري وتكنولوجيا البوابة الذكية.

ويساهم "السفر الذكي" أيضًا في رؤية مطارات أبوظبي لتقديم تجربة من البوابة إلى الرصيف في أقل من 12 دقيقة، مما يسمح للراكب بالخروج من المطار والتواجد على الطريق إلى وجهته في وقت قصير جدًا بعد الوصول.

أين سيتم تنفيذه؟

وستخدم المبادرة المطارات التالية: