"السفر الذكي" في مطارات أبوظبي يُنهي إجراءات الهجرة في 7 ثوانٍ.. وزمن عبور 12 دقيقة

وقعت مطارات أبوظبي اتفاقية تهدف إلى تعزيز تدفق المسافرين، وتعزيز خدمات مراقبة الحدود والجمارك، عبر مطارات الإمارات الخمسة.
وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة "السفر الذكي"، التي تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات الهجرة في سبع ثوانٍ فقط باستخدام التحقق البيومتري وتكنولوجيا البوابة الذكية.
ويساهم "السفر الذكي" أيضًا في رؤية مطارات أبوظبي لتقديم تجربة من البوابة إلى الرصيف في أقل من 12 دقيقة، مما يسمح للراكب بالخروج من المطار والتواجد على الطريق إلى وجهته في وقت قصير جدًا بعد الوصول.
وستخدم المبادرة المطارات التالية:
مطار زايد الدولي
مطار العين الدولي
مطار البطين التنفيذي
مطار جزيرة دلما
مطار جزيرة صير بني ياس
استقبلت مطارات أبوظبي أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024. وتهدف الاتفاقية مع ICP إلى ضمان قدرة المطار على التوسع بكفاءة وتلبية متطلبات قاعدة الركاب العالمية المتزايدة.
تم توقيع الاتفاقية رسميًا خلال حفل توقيع أقيم في مطار زايد الدولي في 6 أكتوبر 2025، مع إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومحمد أحمد عبدالله الكويتي، المدير العام بالإنابة للموانئ في شركة مطارات أبوظبي.