السفر الدولي يشهد طفرة في الإمارات قبل بدء المدارس

يشهد قطاع السفر في الإمارات ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الرحلات الدولية، حيث يسعى السكان للاستفادة القصوى من عطلتهم قبل بدء الفصل الدراسي الجديد. وتشير التقارير إلى أن حجوزات السفر الدولي في أغسطس وسبتمبر شهدت زيادة ملحوظة، مع استفادة العديد من المسافرين من عروض اللحظة الأخيرة الجذابة.
وقالت "ميرا كيتيت"، رئيسة قسم التجزئة والترفيه لدى "دناتا": "ارتفعت الحجوزات لشهري أغسطس وسبتمبر 2024 بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". وأوضحت الوكالة أن الوجهات الشائعة التي تشهد أعلى طلب تشمل تايلاند وجزر المالديف وتركيا والمملكة المتحدة وموريشيوس. وقالت "كيتيت": "تكتسب الوجهات الأكثر برودة في جميع أنحاء أوروبا شعبية أيضاً، إلى جانب المناظر الطبيعية الشتوية في نيوزيلندا وجنوب إفريقيا".
وتابعت "كيتيت": "بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن طقس أكثر برودة، فإن السفر في أواخر الشتاء إلى جنوب أفريقيا أو نيوزيلندا من أفضل الخيارات الرائجة. كما تظل تايلاند والمحيط الهندي من الوجهات الشهيرة، حيث تقدم أسعاراً ممتازة مع تنوع أكبر في الأماكن التي يتم حجزها من الإمارات العربية المتحدة أكثر من أي وقت مضى".
ومع ذلك، يختار العديد من الأشخاص قضاء عطلاتهم الصيفية في أوروبا، حيث يكون الطقس فيها مشمساً ما يعطيهم فرصة لاستكشاف المدن النابضة بالحياة أو الاسترخاء على الشواطئ الجميلة.
وقال رامي بدر، مدير المبيعات لدى شركة "دوبامين" للسفر: "على الرغم من اقتراب نهاية الموسم الصيفي، إلا أن حماس السفر لا يزال في أوجه، ولا يزال الناس يبحثون بنشاط عن وجهات مثيرة، وقد زاد الطلب على الرحلات الفورية بشكل ملحوظ."
وقالت "نامراتا بهاتيا"، مديرة التسويق لدى "هوليداي فاكتوري": "مع وجهات مثل جورجيا التي تبدأ أسعارها من 1799 درهماً إماراتياً، وتركيا من 1999 درهماً إماراتياً، وأوزبكستان من 1299 درهمًا إماراتياً، يرحب عملاؤنا بهذه العروض. إنه الوقت المثالي لحجز تلك الرحلة الفورية".
وأشار الخبراء إلى ارتفاع كبير في الحجوزات في اللحظة الأخيرة للتمتع برؤية المناظر الطبيعية الخلابة في أفريقيا إلى الجنان الاستوائية في آسيا. وقال بدر إن المسافرين يتجهون بشكل متزايد أيضاً إلى أماكن شهيرة مثل كينيا وتايلاند وبولندا وروسيا وطرابزون في تركيا وجزر المالديف وماليزيا لمغامراتهم الصيفية الأخيرة.
وأضاف بدر قائلاً: "تشهد مدينة طرابزون في تركيا، بمزيجها الفريد من الجمال الطبيعي والسحر التاريخي، اهتماماً متزايداً. وفي الوقت نفسه، توفر جزر المالديف أقصى درجات الرفاهية والاسترخاء، وهي مثالية للراحة والهدوء. وتوفر ماليزيا مجموعة متنوعة من التجارب، من المدن العالمية إلى المناظر الطبيعية الخصبة، والتي تجذب مجموعة واسعة من المسافرين".