السفر الدولي يشهد طفرة في الإمارات قبل بدء المدارس

وتابعت "كيتيت": "بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن طقس أكثر برودة، فإن السفر في أواخر الشتاء إلى جنوب أفريقيا أو نيوزيلندا من أفضل الخيارات الرائجة. كما تظل تايلاند والمحيط الهندي من الوجهات الشهيرة، حيث تقدم أسعاراً ممتازة مع تنوع أكبر في الأماكن التي يتم حجزها من الإمارات العربية المتحدة أكثر من أي وقت مضى".