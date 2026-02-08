السعودية تعزز أسطول "قطار الحرمين" بـ 20 قطاراً جديداً

أعلنت شركة "السعودية للنقل" يوم الأحد أنها منحت عقد تصنيع وصيانة 20 قطاراً جديداً فائق السرعة لشركة السكك الحديدية الإسبانية "تالغو" لصالح مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وفي بيان صحفي، ذكرت الشركة الإسبانية أن هذا الطلب الجديد سيضيف 1.3 مليار يورو (1.54 مليار دولار) إلى سجل طلبيات "تالغو"، مما يرفع إجمالي الطلبيات إلى مستوى قياسي يبلغ قرابة 6 مليارات يورو.
تنضم هذه القطارات العشرين الجديدة إلى الـ 35 قطاراً التي وردتها "تالغو" بالفعل لشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) في عام 2018. وقد تم ترسية هذا العقد الجديد من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة المالية من خلال الشركة السعودية الإسبانية لمشروع القطار (SSTPC)، وهو التحالف الإسباني المسؤول عن المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع، والذي تعد "تالغو" عضواً فيه.
ستتمتع القطارات العشرين الجديدة بخصائص مكافئة لتلك الموجودة في الـ 35 قطاراً التي صنعتها "تالغو" سابقاً، والتي يديرها التحالف الإسباني في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018. يتكون كل قطار من عربتي طاقة (قاطرتين) و13 عربة ركاب، بسعة تبلغ 417 مقعداً موزعة على درجتين، بالإضافة إلى مساحات مخصصة لتقديم الطعام وللمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي الاستحواذ على هذه القطارات العشرين الجديدة كجزء من خطط المملكة لمواصلة توسيع خدمات الركاب وتلبية الطلب المتزايد. حالياً، يمتلك المشغل السعودي للخط أسطولاً مكوناً من 35 قطاراً من طراز "Talgo 350"، القادرة على الوصول إلى سرعة تجارية قصوى تبلغ 300 كم/ساعة، محققة نتائج تشغيلية ممتازة ورضا عالياً من العملاء.
وفي هذا الصدد، تم تمديد فترة التشغيل والصيانة للمرحلة الثانية من مشروع "قطار الحرمين السريع" التي كان العميل قد تعاقد عليها مع التحالف الإسباني. وبموجب هذا العقد الجديد، ستكون "تالغو" مسؤولة عن صيانة جميع القطارات التي ستشكل الأسطول الموسع — القطارات الـ 35 الحالية والـ 20 الإضافية — حتى عام 2033، مع إمكانية تمديد العقد حتى عام 2038.
ستتميز القطارات العشرين الجديدة بإمكانية الوصول الكامل من مستوى الرصيف وعدم وجود درجات داخل القطار. مما يسمح بحركة أسرع للركاب خلال أوقات الذروة ويسهل حركة المسافرين والأمتعة.
ستعمل هذه القطارات الجديدة على زيادة الأسطول الحالي على الخط، والذي يسير أكثر من 100 رحلة في اليوم العادي باستخدام قطارات "تالغو"، ليرتفع هذا العدد إلى أكثر من 140 رحلة خلال موسم الحج السنوي. وفي عام 2025، تم نقل ما يقرب من مليوني مسافر خلال موسم الحج.
يبلغ طول خط سكة حديد الحرمين 450 كم، وقد تم بناؤه وتشغيله وفقاً لنفس معايير شبكة السكك الحديدية الإسبانية فائقة السرعة تقريباً، مع سرعة تجارية قصوى تبلغ 300 كم/ساعة ونظام إشارات (ERTMS Level 2). وكجزء من عقد صيانة القطارات، تدير "تالغو" أيضاً مرفقين للصيانة في المملكة العربية السعودية، حيث توظف أكثر من 270 شخصاً.