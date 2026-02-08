السعودية تعزز أسطول "قطار الحرمين" بـ 20 قطاراً جديداً

وفي هذا الصدد، تم تمديد فترة التشغيل والصيانة للمرحلة الثانية من مشروع "قطار الحرمين السريع" التي كان العميل قد تعاقد عليها مع التحالف الإسباني. وبموجب هذا العقد الجديد، ستكون "تالغو" مسؤولة عن صيانة جميع القطارات التي ستشكل الأسطول الموسع — القطارات الـ 35 الحالية والـ 20 الإضافية — حتى عام 2033، مع إمكانية تمديد العقد حتى عام 2038.