السعودية تتيح التملك العقاري للأجانب

في قرار تاريخي صدر في الثامن من يوليو/تموز، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2026.

يُمثل النظام الجديد جزءًا من الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تعزيز قطاع العقارات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أُعلن عن ذلك عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أعرب ولي العهد عن دعمه للقرار.

يهدف هذا التحديث إلى زيادة المعروض العقاري وتشجيع المطورين والمستثمرين الدوليين على دخول السوق السعودية. وسيُسمح بالتملك الأجنبي ضمن مناطق جغرافية محددة، لا سيما في الرياض وجدة، مع مراعاة شروط محددة في المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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ستُحدد الهيئة العامة للعقارات الحدود الجغرافية وتُنشر اللوائح التنفيذية خلال 180 يومًا على منصة "استثمار" (الجريدة الرسمية لأم القرى). ستُحدد هذه اللوائح الإجراءات والمتطلبات والضمانات اللازمة لتملك الأجانب، بما يضمن توافقها مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

يتماشى مع اللوائح الحالية

كما سيتماشى النظام الجديد مع برنامج الإقامة المميزة وتنظيم تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يسمح بملكية العقارات عبر الحدود لأغراض الاستثمار والسكن.

سمح نظام الإقامة الذي تم إطلاقه في عام 2019 للأجانب المؤهلين بالعيش والعمل والاستثمار في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى كفيل محلي (كفيل)، مما يمثل تحولاً كبيراً عن نظام الكفالة التقليدي.

تقليل الاعتماد على النفط

وتمثل هذه الخطوة خطوة كبيرة في فتح سوق العقارات في المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين العالميين، وتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 الأوسع نطاقاً.

رؤية السعودية 2030 هي خطة استراتيجية أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وتقليل اعتمادها على النفط وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومجتمع ديناميكي.

القطاع المستهدف