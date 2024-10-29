الزيادة في قروض الذهب: هل تهدد الاستقرار المالي في الهند؟

الإجابة: لقد شرعت الحكومة من خلال قانون حماية البيانات ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني لإنشاء نظام بيئي رقمي آمن. ومع ذلك، تشعر الحكومة أنه يجب صياغة معايير عالمية لتعزيز منصة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية. في اجتماع الجمعية العالمية لمعايير الاتصالات هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء الهندي على الحاجة إلى إطار عالمي يضع المبادئ التوجيهية للتكنولوجيا الرقمية. والسبب هو أن جميع الأدوات والتطبيقات الرقمية متاحة اليوم دون قيود وتتجاوز حدود البلدان. وبالتالي، بدون إطار عالمي، لا يمكن لأي دولة واحدة حماية مواطنيها من التهديدات السيبرانية، مما يستلزم نهجًا موحدًا من قبل جميع البلدان. حتى محافظ بنك الاحتياطي الهندي حذر من أن الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يشكل خطر عدم الاستقرار النظامي والضعف في مواجهة الهجمات السيبرانية. وبالتالي، فقد دعا البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى وضع تدابير كافية للتخفيف من المخاطر للحماية من مخاطر الهجمات السيبرانية.