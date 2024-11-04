الزرعوني تتوسع في أمريكا الشمالية بمجمعات سكنية راقية
انطلقت شركة الزرعوني للتطوير العقاري، الرائدة في قطاع العقارات الإماراتي، في رحلة توسّع طموحة نحو أسواق جديدة، حيث دخلت مؤخراً سوق أمريكا الشمالية بمشاريع راقية تُجسّد التزامها الراسخ بالجودة والنمو المستدام. ففي مدينة "سياتل" النابضة بالحياة، أطلقت الشركة "برج 12"، وهو مُجمّع سكني وفندقي فاخر يتألف من 16 طابقاً، ويجمع بين الفخامة العصرية والأناقة في التصميم. أما في مدينة "كانساس سيتي"، فقدّمت مشروع "فالكون ريدج" الذي يُوفّر تجربة مُتكاملة للسكن والتّرفيه، حيث يضم ثلاثة ملاعب جولف ووحدات سكنية فاخرة. وعلى جزيرة "فانكوفر" في "وادي كوموكس"، أبدعت الزرعوني في تطوير "كايت لاندز"، وهو مُجمع سكني بمساحة 100 فدان، يُركّز على الاستدامة والتناغم مع البيئة الطبيعية.
وإلى جانب ذلك، أضافت شركة الزرعوني إنجازاً جديداً إلى سجلّها الحافل في مدينة "تورنتو" الكندية، حيث أقامت مشروعاً سكنياً شاهق الارتفاع في منطقة ريتشموند هيل، يضم 610 وحدة سكنية عصرية ضمن مُجمّع متعدد الطوابق، ليُلبّي الاحتياجات المتزايدة لسكان هذه المدينة الحديثة.
وتأسست الشركة عام 1960 كجزء من مجموعة الزرعوني، وسرعان ما أصبحت رائدة في تشكيل المشهد الحضري للدولة، من خلال بناء مشاريع عمرانية رائدة تُجسّد قيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والثقة وإثراء المجتمع.
ولا تقتصر مشاريع شركة الزرعوني للتطوير العقاري على توسّعها الخارجي فقط، بل تشمل أيضاً مشاريع بارزة في الإمارات العربية المتحدة، منها "ميركاتو مول" و"مدينة دبي الرياضية".
وفي هذا الصدد، صرّح عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة الزرعوني للتطوير العقاري، قائلاً: " لطالما حرصنا في شركة الزرعوني للتطوير العقاري، منذ تأسيسها، على إنشاء مشاريع تطويرية عالية الجودة تُجسّد قيمنا الأساسية المتمثلة في الثقة والنزاهة والتقدم. و مع استمرارنا في النمو والتوسع، سيظل التزامنا راسخاً ببناء مستقبل أفضل، من خلال ابتكار معالم عمرانية تُثري مجتمعاتنا وتدعم ازدهارها. ونحن فخورون بمساهمتنا في نمو مدينة دبي، وبناء معالم عصرية تُرسّخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً. ومن خلال المزج بين الابتكار وتراثنا العريق، سنقود شركة الزرعوني للتطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، عبر تدشين مشاريع ومساحات مجتمعية مُبتكرة".
وختاماً، أضاف المدير الإداري، خالد الزرعوني، قائلاً: " لطالما آمنّا في شركة الزرعوني للتطوير العقاري بِأهمية النمو والتكيّف مع متغيرات العصر، دون التخلي عن قيمنا الأساسية التي شكّلت دعامة أساسية لنجاحنا منذ عام 1960. واليوم، نحن ننظر بِتفاؤل إلى المستقبل، ونُجدّد التزامنا بمواصلة مسيرة التميّز في تطوير مشاريع عقارية راقية لا تقتصر على توفير مساحات للسكن، بل تُشكّل مُجتمعات حيوية تُثري حياة سكانها وتُلبّي تطلعاتهم."
وبينما تتطلع شركة الزرعوني للتطوير العقاري إلى المستقبل بِثقة وطموح، تُواصل توسيع محفظتها العقارية بِمشاريع جديدة ومُبتكرة في جميع أنحاء الإمارات، مع الكشف قريباً عن مشروع سكني جديد سيُضيف لمسة مُميزة إلى سجلّها الحافل.