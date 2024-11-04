الزرعوني تتوسع في أمريكا الشمالية بمجمعات سكنية راقية

وفي هذا الصدد، صرّح عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة الزرعوني للتطوير العقاري، قائلاً: " لطالما حرصنا في شركة الزرعوني للتطوير العقاري، منذ تأسيسها، على إنشاء مشاريع تطويرية عالية الجودة تُجسّد قيمنا الأساسية المتمثلة في الثقة والنزاهة والتقدم. و مع استمرارنا في النمو والتوسع، سيظل التزامنا راسخاً ببناء مستقبل أفضل، من خلال ابتكار معالم عمرانية تُثري مجتمعاتنا وتدعم ازدهارها. ونحن فخورون بمساهمتنا في نمو مدينة دبي، وبناء معالم عصرية تُرسّخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً. ومن خلال المزج بين الابتكار وتراثنا العريق، سنقود شركة الزرعوني للتطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، عبر تدشين مشاريع ومساحات مجتمعية مُبتكرة".