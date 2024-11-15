"الزرعوني العقارية"توسع محفظتها بمشروع جديد في دبي
أعلنت مجموعة الزرعوني عن توسعة واسعة لمحفظتها العقارية بإطلاق مشروع "أول سيزونز ريزيدنس" All Seasons Residence الواقع في مدينة دبي الرياضية. ويشكل هذا المشروع إضافة بارزة إلى قسم العقارات القوي التابع لمجموعة شركة الزرعوني للتطوير العقاري، وسيتبعه ثلاثة مشاريع إضافية في طور التنفيذ بحلول عام 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزاً للتسليم في ديسمبر 2027.
وباعتبارها أحد أبرز مشاريع المجموعة، تعد مدينة دبي الرياضية وجهة رياضية وسكنية شاملة تمتد على مساحة تزيد عن 50 مليون قدم مربع. وقد صُممت مدينة دبي الرياضية لتكون مركزاً للرياضيين والعائلات والشركات على حد سواء، حيث تدمج المرافق الرياضية عالمية المستوى مع المعيشة العصرية لخلق بيئة لا مثيل لها لعشاق الرياضة والمقيمين. وتعزز إضافة أول سيزونز ريزيدنس All Seasons Residence رؤية مدينة دبي الرياضية لإضافة مساحة تركز على المجتمع للأفراد والعائلات للاحتفال بشغفهم بالرياضة والصحة والحياة النابضة بالحياة. ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من أفضل المرافق الرياضية في دبي - بما في ذلك ملاعب الكريكيت وملاعب الركبي وملاعب الجولف والإثارة عالية السرعة في مضمار سباق السيارات - ويضع نفسه كمركز ليس فقط لعشاق الرياضة ولكن أيضاً للعائلات التي تحب الشعور بالمجتمع في المشهد الحضري الصاخب المليء بخيارات نمط الحياة.
وقال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني: "مع إطلاق أول سيزونز ريزيدنس، نواصل تطوير شركة الزرعوني للتطوير، ليس فقط لخلق المساحات ولكن لإثراء الحياة. في العام المقبل لدينا ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ سيتم إطلاقها. ينصب تركيزنا في كل مشروع على بناء عرض شامل مصمم مع فهم كيفية تفاعل الناس مع بيئاتهم. لقد خططنا لمواقع استراتيجية ومتميزة لأفضل المجتمعات ونحن فخورون بإطلاقنا اليوم. مع تقدمنا، نظل متمسكين بتراثنا، ولكننا نتكيف باستمرار لتلبية متطلبات المنطقة سريعة التطور لتلبية احتياجات الناس اليوم مع توقع المستقبل - هذا هو طريقنا إلى الأمام".
وقال خالد الزرعوني، المدير العام لشركة الزرعوني للتطوير العقاري: "أردنا من خلال مشروع أول سيزونز ريزيدنس All Seasons Residence بناء مساحة تزدهر فيها العاطفة والطاقة معاً، مما يوفر للسكان ليس فقط منزلًا ولكن أيضاً أسلوب حياة جذاب يربط حبهم للرياضة والصحة بالحياة المجتمعية. هذا المجتمع هو احتفال بالحياة النشطة وأولئك الذين يستمتعون ببساطة بكونهم جزءاً من بيئة مفعمة بالحيوية. أول سيزونز ريزيدنسAll Seasons Residence هو عرض مميز يلبي بشكل خاص الحياة المجتمعية والعائلية. التزامنا هو تقديم قيمة وجودة دائمة، ودمج المرافق بشكل مدروس لدعم الحياة المجتمعية والصحة الشخصية".
يضم مشروع أول سيزونز ريزيدنس 244 شقة تتراوح بين الاستوديوهات والوحدات الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم. وتتراوح الأسعار من 590 ألف درهم للاستوديوهات إلى 3 ملايين درهم للشقق المكونة من ثلاث غرف نوم. وتضم شركة الزرعوني للتطوير قسمها المالي الخاص مع متخصصين في الرهن العقاري والتمويل الذين سيلبون احتياجات المشترين والمستثمرين المهتمين من خلال تقديم خطط سداد مخصصة ومرنة لمدة ثلاث سنوات.
على مدى الأرباع الثلاثة القادمة من عام 2025، ستشمل المشاريع القادمة من شركة الزرعوني للتطوير مشاريع سكنية في مواقع استراتيجية ومطلوبة مثل واحة دبي للسيليكون، ودبي لاند، ورأس الخور، وحتى على شارع الشيخ زايد الشهير.