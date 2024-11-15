"الزرعوني العقارية"توسع محفظتها بمشروع جديد في دبي

وقال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني: "مع إطلاق أول سيزونز ريزيدنس، نواصل تطوير شركة الزرعوني للتطوير، ليس فقط لخلق المساحات ولكن لإثراء الحياة. في العام المقبل لدينا ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ سيتم إطلاقها. ينصب تركيزنا في كل مشروع على بناء عرض شامل مصمم مع فهم كيفية تفاعل الناس مع بيئاتهم. لقد خططنا لمواقع استراتيجية ومتميزة لأفضل المجتمعات ونحن فخورون بإطلاقنا اليوم. مع تقدمنا، نظل متمسكين بتراثنا، ولكننا نتكيف باستمرار لتلبية متطلبات المنطقة سريعة التطور لتلبية احتياجات الناس اليوم مع توقع المستقبل - هذا هو طريقنا إلى الأمام".