الزراعة في الإمارات..نحوالاكتفاء الذاتي بحلول 2030

على الرغم من أن المنتجات الطازجة المزروعة محلياً ألذ وأكثر ثراءً بالعناصر الغذائية من المنتجات المستوردة، إلا أن الفواكه والخضروات المحلية عادة ما تكون أكثر تكلفة عند شرائها من المتاجر الكبرى مقارنة بالمنتجات المستوردة، وهو ما يثني العملاء ويؤثر سلباً على المزارعين الإماراتيين.

ويؤدي كل هذا إلى زيادة المشاكل اللوجستية والبنية التحتية التي يواجهها المزارعون في العمل في القطاع الزراعي.