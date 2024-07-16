الزراعة في الإمارات..نحوالاكتفاء الذاتي بحلول 2030
مع درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض هطول الأمطار والمساحات الشاسعة من الصحراء، لا تتوفرفي دولة الإمارات الظروف المثالية للزراعة. ولكن حيثما توجد الإرادة، توجد الوسيلة. اعتاد والداي أن يخبراني أن الأب المؤسس المغفور له الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، استقدم مستشارين زراعيين أجانب للمساعدة في إنشاء قطاع زراعي في الإمارات في السبعينيات. وقال أولئك الخبراء إن الأمر مستحيل بسبب الظروف القاسية في البلاد. ومع ذلك، لم يسمح الشيخ زايد لكلمات المستشار بالقضاء على حلمه واستمر بإرادته وشجاعته في تلك الرؤية.
وتشير التقارير الصادرة اليوم عن شركة أبحاث السوق "موردور إنتليجنس" (Mordor Intelligence) إلى أن قيمة السوق الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبلغ 3.31 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.09 مليار دولار بحلول عام 2029.
منذ أجيال، استخدم المزارعون وأصحاب المزارع الإماراتيون أساليب مختلفة للعمل وسط الظروف البنيوية واللوجستية الصعبة في البلاد، إلى جانب الظروف الجوية القاسية لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية. وتُظهر الإحصائيات الأخيرة لوزارة التغير المناخي والبيئة أن 38 ألف مزرعة تعمل في الإمارات ، وتنتج هذه المزارع أكثر من 156 ألف طن من المنتجات الطازجة سنوياً، وتلبي أكثر من 20 في المائة من الطلب في الدولة. وفي عام 2023، وأعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة آنذاك، أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على تحسين الزراعة المائية والهوائية لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب بنسبة 100 في المائة من بحلول عام 2030.
تخصصات متنوعة
عادة، كانت معظم المزارع الإماراتية تتركز في المناطق الأكثر برودة في الدولة، وخاصة رأس الخيمة والفجيرة والعين. وتُلقب شجرة النخيل بـ "شجرة الحياة"، وهي واحدة من المحاصيل التي كانت متأصلة بعمق في تاريخ الدولة وتراثها.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول المنتجة للتمور، وهو ما يجعلها ترقى إلى لقب "أرض التمور". وتشير الدراسات إلى أن الإمارات السبع تضم 40 مليون نخلة و199 نوعاً مختلفاً من التمور.
ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فمنذ ظهور أساليب الزراعة والري الحديثة، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في زراعة كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الطماطم والخيار والخضروات الورقية والباذنجان والقرنبيط.
واتخذت الشارقة خطوة ضخمة واستثمرت في زراعة القمح، حيث تشير التقارير إلى أن الإمارة ستزرع أكثر من 1200 هكتار من القمح بحلول عام 2025، وهي خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تكتسب تربية الأسماك زخماً في الإمارات العربية المتحدة. ففي حين توجد معظم مزارع سمك السلمون في البلدان الباردة مثل النرويج أو اسكتلندا، فإن سمك السلمون الذي يتم تربيته في الإمارات متاح هنا منذ عام 2019. وفي عام 2021، وأبرم مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة مع شركة (Pure Salmon)، وهي شركة عالمية لتربية أسماك السلمون البرية، للسماح بإنتاج سمك السلمون داخل الإمارة.
وفي أواخر عام 2023، اتفق المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على إطلاق مبادرة مراكز الابتكار الغذائي العالمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحويل أنظمة الغذاء. ووقعا مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات للتنمية بشأن برنامج تمويل إدخال التكنولوجيا في الزراعة (AgriTech) في المزارع التقليدية، بإجمالي تمويل قدره 100 مليون درهم.
الزراعة المستدامة والعضوية
استثمرت حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تقنيات الزراعة المستدامة، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتها لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وقد تم توسيع هذه الرؤية عالمياً من خلال إطلاق مبادرة إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة المستدامة وأنظمة الأغذية المرنة والعمل المناخي. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم 159 دولة موقعة، مما يُظهر جهداً عالمياً للتأثير في هذا المجال.
في البداية، أبدت وزارة التغير المناخي والبيئة حرصها على تعزيز فوائد الزراعة المائية. وتتطلب هذه الطريقة القليل من التربة أو لا تتطلب وجود تربة على الإطلاق، وتستخدم ما يصل إلى 70 في المائة أقل من المياه مقارنة بالطرق التقليدية، وتقلل من الحاجة إلى المواد الكيميائية الضارة. ووفقاً لموقع حكومة أبوظبي على الإنترنت، تبنت هذه التكنولوجيا حوالي 200 مزرعة تجارية، وتشجع خطة تطوير هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين على استخدام مصادر المياه المحلاة أو المعاد تدويرها وزراعة المحاصيل الموفرة للمياه والقادرة على التكيف مع المناخ المحلي.
ومع كل ذلك، تشتهر دولة الإمارات أيضاً بكونها رائدة في استخدام المزارع العمودية الداخلية في المنطقة. فمن خلال السماح بزراعة المحاصيل عمودياً في طبقات مكدسة وباستخدام الحد الأدنى من المياه والتربة ومساحة الأرض، تعد مزرعة بوستانيكا (Bustanica) العمودية في دبي أكبر مزرعة مائية في العالم. كما تعد مزارع بيور هارفست (Pure Harvest) الذكية في أبوظبي مثالاً ناجحاً آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
تحديات
يواجه المزارعون الإماراتيون العديد من التحديات، حيث دفعت التكلفة المرتفعة لإنتاج المياه المحلاة بعض المزارعين إلى التوقف عن زراعة الفواكه والخضروات والتركيز على التمور بدلاً من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون فواتير الكهرباء للمزارعين مرتفعة بشكل مفرط خلال أشهر الصيف، ويتعين عليهم دفع رسوم تصاريح مختلفة.
على الرغم من أن المنتجات الطازجة المزروعة محلياً ألذ وأكثر ثراءً بالعناصر الغذائية من المنتجات المستوردة، إلا أن الفواكه والخضروات المحلية عادة ما تكون أكثر تكلفة عند شرائها من المتاجر الكبرى مقارنة بالمنتجات المستوردة، وهو ما يثني العملاء ويؤثر سلباً على المزارعين الإماراتيين.
ويؤدي كل هذا إلى زيادة المشاكل اللوجستية والبنية التحتية التي يواجهها المزارعون في العمل في القطاع الزراعي.
الدعم الحكومي
نفذت حكومة الإمارات العديد من المبادرات لدعم المزارعين الإماراتيين. وحقق إطلاق مبادرة "استدامة المزارع الوطنية" نجاحاً كبيراً في زيادة نسبة شراء الجهات الحكومية المشاركة من أصناف الأغذية الرئيسية المختارة محلياً إلى 59.2%؛ وزيادة عدد المزارع المستفيدة إلى 1260 مزرعة؛ ورفع احتياطي المنتجات الغذائية الاستراتيجية بنسبة 85 في المائة عام 2023؛ وزيادة إجمالي سعة تخزين الحبوب في البلاد بنسبة 34 في المائة.
وكانت مبادرة مزارع دبي، التي أطلقت في مارس 2024، قد شكلت نقطة تحول كبيرة لأصحاب المزارع. فإلى جانب تقديم خدمات الاستشارات وعقود التوزيع والإمدادات المدعومة، شهدت المبادرة أيضاً إطلاق جمعية المزارعين في الإمارات، التي تستضيف أسواق المزارعين والمهرجانات على مدار العام.
ارتفاع الطلب
في الواقع، وعلى الرغم من النفقات الهائلة المترتبة على ذلك والمشاكل الناجمة عن نقص المياه والتربة الغنية بالمغذيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن امتلاك مزرعة في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يوفر مهنة مربحة ومرضية للغاية.
وتعد دولة الإمارات موطناً لأحد أفضل أماكن الطعام في العالم ووجهة السكان الأثرياء المهتمين بصحتهم، ويشير دليل التجارة العضوية العالمي إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثلاثين بين الدول الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع للمنتجات العضوية.
التوصيات
إن المزارعون يشعرون بالامتنان جداً وهم يتطلعون إلى رؤية الحكومة بشأن الزراعة، ومع ذلك، يؤكد العديد منهم على أهمية تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية. ومن بين الطرق التي يمكن البدء بها تغيير الطرق في المناطق الزراعية من الحصى إلى الأسفلت. ومن هذا المنطلق، يمكن إجراء المزيد من المشاورات مع المزارعين، وهو ما سيضيف بالتأكيد قيمة إلى مسار الرؤية الزراعية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويؤثر على أهدافها في مجال الأمن الغذائي.