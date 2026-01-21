الرياض 2030: حراك عمراني عالمي وشراكة سعودية فرنسية تصنع المستقبل

وهنا تلعب الشركات الفرنسية دوراً محورياً كمحرك تقني وهندسي في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، حيث لا تقتصر مساهمتها على التوريد التقليدي، بل تمتد لتشمل نقل المعرفة والابتكار في قطاعات استراتيجية معقدة مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والمدن الذكية. وتساهم هذه الشركات بفاعلية في إعادة تشكيل العاصمة الرياض عبر تقديم خبرات استثنائية في إدارة الفعاليات العالمية الكبرى (مثل إكسبو وكأس العالم)، مستمدة ذلك من تجربتها في تنظيم الألعاب الأولمبية. كما تبرز القيمة المضافة للشركات الفرنسية في قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً لضمان سرعة إنجاز مشاريع الطاقة الحيوية، جنباً إلى جنب مع استثمارها في تطوير الكفاءات البشرية السعودية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في بناء وجهة عالمية للأعمال والسياحة والابتكار.