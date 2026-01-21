الروبية الهندية تهبط لمستوى قياسي جديد.. والدرهم الإماراتي يطرق أبواب الـ 25 روبية

عند المستويات الحالية، بدأ التحول بالفعل في مصلحة أصحاب الدخل في الخارج. ومع تداول الروبية عند حوالي 90.87 مقابل الدولار، فإن الدرهم الإماراتي - المرتبط تقريباً بـ 3.6725 مقابل العملة الخضراء - يتراوح بين 24.70 و24.75 روبية. وإذا ضعفت الروبية لتصل إلى 92 روبية مقابل الدولار، كما تشير بعض التوقعات، فإن الدرهم سيتجاوز حاجز الـ 25 روبية لأول مرة، مما يوفر دفعة مباشرة لقيمة الروبية في التحويلات الشهرية التي يرسلها العمال المقيمون في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ديارهم.