الروبية الهندية تهبط لمستوى قياسي جديد.. والدرهم الإماراتي يطرق أبواب الـ 25 روبية

تراجع الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 91.1825 مقابل الدولار الأمريكي عند افتتاحه يوم الأربعاء. وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.67 درهم، فإن هذا يعني أن الروبية الهندية سجلت 24.8453 مقابل الدرهم الإماراتي.
وكان أدنى مستوى تاريخي للعملة سابقاً هو 91.0750، والذي سجل في منتصف ديسمبر. إن الضعف المستمر للروبية الهندية يدفع الدرهم الإماراتي للاقتراب من حاجز الـ 25 روبية، وهو مستوى يحمل أهمية نفسية كبيرة، مما يرفع التوقعات بتدفقات تحويلات أقوى من منطقة الخليج ويمنح العمال المغتربين دفعة في أسعار الصرف في وقت مناسب.
ومع إشارة بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إلى أنه لن يدافع عن مستوى محدد للعملة، وتوقع الأسواق لمزيد من الانخفاض في قيمة الروبية، يرى المتداولون بشكل متزايد أن ضغوط الهبوط يصعب تجنبها في المدى القريب.
عند المستويات الحالية، بدأ التحول بالفعل في مصلحة أصحاب الدخل في الخارج. ومع تداول الروبية عند حوالي 90.87 مقابل الدولار، فإن الدرهم الإماراتي - المرتبط تقريباً بـ 3.6725 مقابل العملة الخضراء - يتراوح بين 24.70 و24.75 روبية. وإذا ضعفت الروبية لتصل إلى 92 روبية مقابل الدولار، كما تشير بعض التوقعات، فإن الدرهم سيتجاوز حاجز الـ 25 روبية لأول مرة، مما يوفر دفعة مباشرة لقيمة الروبية في التحويلات الشهرية التي يرسلها العمال المقيمون في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ديارهم.
[مع مدخلات من إسحاق جون]