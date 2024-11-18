الرخصة في 15 دقيقة والتأشيرة في 48 ساعة: منطقة عجمان الحرة تجذب الشركات العالمية
استقطبت منطقة عجمان الحرة، أحدث المناطق الحرة التي أنشئت في دولة الإمارات، أكثر من 450 شركة في أقل من شهرين، بحسب مسؤول كبير.
وقال "لقد مر شهران منذ تأسيسنا، وقد حققنا نتائج جيدة للغاية حتى الآن. لدينا أكثر من 450 شركة في جميع القطاعات الرئيسية. وهناك حوالي 47-48 منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة. ويتساءل الناس ما هو العامل المميز؟ إنه مثل شركات الطيران. هناك العديد من شركات الطيران، ولكن لماذا نجحت طيران الإمارات؟ بسبب الخدمة والجودة والرحلات الجوية في الوقت المحدد ووسائل الراحة الجيدة. الناس على استعداد لإنفاق المال على ما يريدون. لكنهم في النهاية يبحثون عن شيء أكثر مما يريدون فقط من حيث الخدمة والسرعة والكفاءة،" قال "ريشي سومايا"، الرئيس التنفيذي لمنطقة عجمان نيوفينتشرز الحرة.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات بسبب الضرائب المنخفضة واللوائح الليبرالية والسلامة والأمن وأسلوب الحياة والتأشيرة الذهبية - برنامج الإقامة طويلة الأمد.
"في أي دولة في العالم يمكنك تأسيس شركة والحصول على تصريح إقامة مقابل 15 ألف درهم أو 20 ألف درهم؟ لا يوجد مكان. لذا يأتي الناس إلى الإمارات العربية المتحدة، وسيستمرون في القدوم. كما تتمتع الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي للغاية - فهي قريبة من شبه القارة وأوروبا وأفريقيا. وبفضل الاتصال القوي من خلال طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي، يجد الناس أنه من الأسهل الانتقال إلى هنا من أي جزء من العالم"، قالت سمية خلال المقابلة.
لقد لعبت المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً هائلاً في تطوير الاقتصاد غير النفطي، وجذب الشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم، كما ساعدت الشركات المحلية على النمو بشكل كبير.
وعلى عكس المناطق الحرة الأخرى التي أنشأت بنى تحتية ضخمة، وتعمل وفق قواعد قديمة مع وجود العديد من الإدارات والموظفين، فإن منطقة عجمان الحرة التي تقع في قلب عجمان رقمية بالكامل من حيث الإعداد. وبالتالي، لا يحتاج المستثمرون إلى تنزيل التطبيقات وطباعتها، بل يمكنهم التوقيع على المستندات رقميًا من راحة منازلهم.
"في نيوفينتشرز، سنقوم بإعداد نموذج الطلب. وسيقوم فريقي بطباعته، والاحتفاظ بكل شيء جاهزًا. وسيقومون بإرساله إليك للتوقيع عليه. ونقوم بإرساله للتحقق من البيانات. ونقوم بكل العمل نيابة عن العملاء. ولا نتوقع منهم القيام بكل هذا العمل."
رخصة في 15 دقيقة، تأشيرة في 48 ساعة
وأوضح سومايا أن عالم الأعمال بأكمله يتغير حيث أصبح لدى المدونين زهور أكثر من المنشورات الكبيرة؛ وأصبح الشباب مليارديرات من خلال العملات المشفرة في فترة قصيرة جدًا؛ وهناك تقنيات جديدة مثل blockchain والذكاء الاصطناعي والميتافيرس وما إلى ذلك.
وبما أن نيوفينتشرزNuVentures رقمية بالكامل، قال سومايا إنهم الأسرع عندما يتعلق الأمر بتوفير التراخيص والتأشيرات.
"يستغرق فتح شركة عادة من ثلاثة إلى أربعة أيام. ويستغرق الحصول على التأشيرة من 15 إلى 20 يومًا أخرى. لكننا نمنح العميل الترخيص بسرعة فائقة - في ساعتين. مع جميع الامتثالات الموضوعة، نمنحك التأشيرة في غضون 48 ساعة، بينما يستغرق الآخرون من 14 إلى 15 يومًا. هذا هو وعدنا ونحن نفي به. لدينا أكثر من 450 شركة وتم إصدار جميع التراخيص بين 15 دقيقة إلى ساعة واحدة. لذلك، فإن عملائنا وشركائنا ووكلائنا سعداء للغاية،" قال الرئيس التنفيذي لشركة ANCFZ.
وعلى صعيد الأنشطة، توفر المنطقة الحرة الجديدة تراخيص لجميع الخدمات المسموح بها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "لقد أضفنا أنشطة مثل الألعاب والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي. الألعاب صناعة كبيرة، لذلك نمنح هذه التراخيص لمطوري برامج الألعاب المتخصصين في هذا المجال"، مضيفًا أن ANCFZ تقدم مساحات مكتبية ومكاتب مشتركة.
تكاليف
وأوضح ريشي سومايا أن هناك مناطق حرة تتقاضى 12 ألف درهم مقابل الحصول على تأشيرة مساهم واحد وترخيص لنشاط واحد.
"مقابل 12 ألف درهم، نقدم 10 أنشطة وعدد المساهمين الذي تريده. إذا قمت بالدفع مقدمًا، فسيكون هناك خصم بنسبة 10 في المائة وتكلف 10800 درهم فقط. ثم لدينا برنامج تقسيط أيضًا. مقابل 10800 درهم، تحصل على ترخيص شركة بـ 10 أنشطة، وتأشيرة لمدة عامين في غضون 48 ساعة. لا أحد يستطيع التغلب على هذا السعر وهو الأسرع أيضًا."
ورداً على استفسار حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في فتح الحسابات المصرفية، أضاف أن الشركات المرخصة من المنطقة الحرة تفتح حساباتها المصرفية خلال أسبوع إلى 10 أيام، حيث تعاقدت المنطقة الحرة مع عدد من البنوك المحلية.
"يتغير العالم. منذ خمسة وعشرين عامًا، كان الناس يبحثون عن وظائف. واليوم، يبحث الناس عن كيفية أن يصبحوا رواد أعمال منذ اليوم الأول، والأطفال الصغار لديهم أفكار رائعة. إنهم أذكياء للغاية لأنهم يتمتعون بقدر كبير من الخبرة"، كما قال ريشي سومايا.