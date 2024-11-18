الرخصة في 15 دقيقة والتأشيرة في 48 ساعة: منطقة عجمان الحرة تجذب الشركات العالمية

"يستغرق فتح شركة عادة من ثلاثة إلى أربعة أيام. ويستغرق الحصول على التأشيرة من 15 إلى 20 يومًا أخرى. لكننا نمنح العميل الترخيص بسرعة فائقة - في ساعتين. مع جميع الامتثالات الموضوعة، نمنحك التأشيرة في غضون 48 ساعة، بينما يستغرق الآخرون من 14 إلى 15 يومًا. هذا هو وعدنا ونحن نفي به. لدينا أكثر من 450 شركة وتم إصدار جميع التراخيص بين 15 دقيقة إلى ساعة واحدة. لذلك، فإن عملائنا وشركائنا ووكلائنا سعداء للغاية،" قال الرئيس التنفيذي لشركة ANCFZ.