الذهب 2026.. سباق تاريخي نحو الـ 5 آلاف دولار

يتجه الذهب نحو عام 2026 بزخم غير مسبوق، مما يغذي قناعة متزايدة في الأسواق العالمية بأن المعدن الثمين على وشك تجاوز حاجز 5000 دولار للأوقية بشكل حاسم، وهو مستوى قوي نفسياً.
بعد تحقيق مكاسب مذهلة بلغت 64 بالمائة العام الماضي وإضافة أكثر من 6 بالمائة في أول أسبوعين من العام الجديد وحده، تحول الذهب من تحوط دفاعي تقليدي إلى محور دورة فائقة جديدة لـ "الأصول الحقيقية" مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية، والتيسير النقدي، والشراء المستمر من البنوك المركزية، وتحول هيكلي في تخصيص المحافظ.
برز بنك ستاندرد تشارترد كأحد الأصوات الصاعدة الأكثر تأثيراً. وقال مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في البنك، إن الذهب لا يزال يمثل مركزاً أساسياً لزيادة الوزن في تخصيص الأصول العالمية للبنك، مما يعكس ما وصفه بالطلب المرن والواسع النطاق الذي يستمر في دعم الارتفاع متعدد السنوات. وقد حدد البنك أهدافاً سعرية طموحة تبلغ 4350 دولاراً للأوقية على مدى ثلاثة أشهر و 4800 دولار على مدى 12 شهراً، لكن نظرة جيل الأوسع تشير إلى أن هذه المعالم هي خطوات وليست نقاط نهاية.
قال جيل إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ستلعب دوراً أكبر في دعم تقدم الذهب مع تسريعها لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار. وهذا الطلب الهيكلي، بالإضافة إلى انخفاض العوائد الحقيقية وبيئة الدولار الأكثر ليونة، يخلق، على حد قوله، خلفية اقتصادية كلية قوية للذهب. وبينما لا يرى الظروف الحالية تعكس الأزمات المالية الماضية، حذر جيل من أن التشتت المتزايد عبر فئات الأصول يجعل التنويع حاسماً بشكل متزايد، مما يعزز دور الذهب كمرساة استقرار عندما يتراجع التفاؤل بشأن الأصول الخطرة.
وأضاف أنه حتى لو تبع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقلبات على المدى القريب، فمن المرجح أن تكون أي تراجعات في أسعار الذهب ضحلة. وبدلاً من الإشارة إلى انعكاسات الاتجاه، يجب أن تمثل هذه التحركات مراحل توطيد تبني أساساً أقوى للمرحلة التالية من الارتفاع. في هذا السياق، يتطور ارتفاع الذهب إلى إعادة تقييم هيكلية بدلاً من ارتفاع مضاربي قصير الأجل.
تؤكد حركة السوق بالفعل هذه الرواية. فقد ارتفع سعر الذهب الفوري مؤخراً إلى مستوى قياسي بالقرب من 4630 دولاراً للأوقية، بينما قفزت الفضة إلى ذروة تاريخية فوق 86 دولاراً للأوقية. وقد تعزز الارتفاع بمزيج قوي من عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، والتوقعات بأن السياسة النقدية العالمية تدخل دورة تيسير مستمرة.
خطا بنك ANZ خطوة أخرى إلى الأمام، متوقعًا أن يرتفع الذهب إلى ما يتجاوز 5000 دولار للأوقية هذا العام مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة. وتتفق شركات الوساطة الكبرى بشكل عام على أن مزيج المخاطر الجيوسياسية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) وتراكم البنوك المركزية يخلق أرضية طلب قوية بشكل غير عادي.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، سجلت أسعار الذهب أرقامًا قياسية جديدة 53 مرة في عام 2025، بينما ارتفعت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب المدعومة فعليًا إلى مستوى قياسي بلغ 89 مليار دولار. وارتفعت حيازات أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، SPDR Gold Trust، إلى أكثر من 1073 طنًا متريًا بحلول نهاية ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
أصبحت البنوك المركزية العمود الفقري لسوق الذهب الصاعد هذا. مدد البنك المركزي الصيني سلسلة مشترياته إلى 14 شهرًا متتاليًا في ديسمبر، مما رفع احتياطياته من الذهب إلى أكثر من 74 مليون أوقية تروي نقية. ويتوقع المحللون أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2026 حيث تسعى الاقتصادات الناشئة إلى عزل احتياطياتها عن تقلبات العملات والصدمات الجيوسياسية.
قال روس نورمان، محلل المعادن الثمينة المستقل، إن الأصول الحقيقية تحتل مركز الصدارة بشكل متزايد مع إعادة كتابة القواعد المالية التقليدية. وفي رأيه، يعكس الذهب عالمًا لم يعد فيه عدم اليقين الجيوسياسي والنقدي عرضيًا بل هيكليًا. وردد تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، هذا الشعور، قائلاً إنه إذا ظلت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة وظلت توقعات خفض أسعار الفائدة قائمة، فقد يحقق الذهب قريبًا اختراقًا مستدامًا فوق 4600 دولار، مما يفتح الباب أمام مستويات أعلى.
على الرغم من التحذيرات العرضية من ظروف فنية ذروة الشراء، يتفق معظم المحللين على أن أي تصحيحات قصيرة الأجل من غير المرجح أن تعرقل الاتجاه الصعودي الأوسع.
قال لقمان أوتونوغا، كبير محللي السوق في FXTM، إن الأساسيات لا تزال بقوة في صالح الذهب بسبب المخاوف المستمرة بشأن مصداقية السياسة النقدية الأمريكية، والتوترات التجارية، والطلب المستقر من البنوك المركزية. وحتى في مراحل التوحيد، يعتقد أن الهيكل طويل الأجل يظل صعوديًا بشكل حاسم.
وأضاف نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في Zaye Capital Markets، أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يعزز جاذبية الذهب كأصل تحوط أساسي. ومع تصاعد التوترات العالمية عبر نقاط اشتعال متعددة، قال إن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد إلى السبائك كمخزن نهائي للقيمة.
يقول محللو المعادن الثمينة إن كل هذه القوى تعيد تشكيل سوق الذهب. فما بدأ كتخصيص دفاعي يتطور الآن ليصبح أصلًا استراتيجيًا أساسيًا للمؤسسات والبنوك المركزية ومستثمري التجزئة على حد سواء.
كيف يشتري المستثمرون الذهب وما الذي يغذي السوق العالمية أسعار الذهب في الإمارات: كيف أصبح عام 2025 عامًا حاسمًا للمعدن الأصفر مسيرة قياسية نحو عدم اليقين؟ الذهب محصور النطاق ولكنه مهيأ لتقلبات حادة في عام 2026، حسب مجلس الذهب العالمي