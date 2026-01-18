الذهب 2026.. سباق تاريخي نحو الـ 5 آلاف دولار

يتجه الذهب نحو عام 2026 بزخم غير مسبوق، مما يغذي قناعة متزايدة في الأسواق العالمية بأن المعدن الثمين على وشك تجاوز حاجز 5000 دولار للأوقية بشكل حاسم، وهو مستوى قوي نفسياً.

بعد تحقيق مكاسب مذهلة بلغت 64 بالمائة العام الماضي وإضافة أكثر من 6 بالمائة في أول أسبوعين من العام الجديد وحده، تحول الذهب من تحوط دفاعي تقليدي إلى محور دورة فائقة جديدة لـ "الأصول الحقيقية" مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية، والتيسير النقدي، والشراء المستمر من البنوك المركزية، وتحول هيكلي في تخصيص المحافظ.

برز بنك ستاندرد تشارترد كأحد الأصوات الصاعدة الأكثر تأثيراً. وقال مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في البنك، إن الذهب لا يزال يمثل مركزاً أساسياً لزيادة الوزن في تخصيص الأصول العالمية للبنك، مما يعكس ما وصفه بالطلب المرن والواسع النطاق الذي يستمر في دعم الارتفاع متعدد السنوات. وقد حدد البنك أهدافاً سعرية طموحة تبلغ 4350 دولاراً للأوقية على مدى ثلاثة أشهر و 4800 دولار على مدى 12 شهراً، لكن نظرة جيل الأوسع تشير إلى أن هذه المعالم هي خطوات وليست نقاط نهاية.