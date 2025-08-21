الذهب يواصل الصعود: الأسعار تتجاوز 3330 دولاراً وسط مخاوف التضخم

في مذكرة بحثية، رفع بنك UBS توقعاته للطلب على الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في عام 2025 إلى 600 طن، بزيادة عن تقديره السابق البالغ 450 طنًا، مستشهدًا ببيانات مجلس الذهب العالمي التي تُظهر أقوى تدفقات في النصف الأول من هذا العام منذ عام 2010. ومن المتوقع أيضًا أن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية، مع أنها من المرجح أن تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية المسجلة العام الماضي. ويتوقع البنك الآن ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 3% ليصل إلى 4760 طنًا في عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.