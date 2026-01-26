الذهب يكسر حاجز الـ 5000 دولار.. قفزة تاريخية تهز الأسواق العالمية

اخترق الذهب حاجز 5000 دولار للأوقية للمرة الأولى، مما يوسع من الارتفاع الاستثنائي الذي سيطر على الأسواق العالمية مع سعي المستثمرين للجوء من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين المالي.
ارتفع سعر الذهب بنسبة تصل إلى 2 بالمائة ليتجاوز 5085 دولارًا، مدفوعًا بضعف الدولار والمخاوف المستمرة بشأن الاستدامة المالية وتقلبات السياسات.
وفي الإمارات، تبعت أسعار الذهب بالتجزئة هذا الاتجاه – حيث تم تداول الذهب عيار 24 قيراطًا بحوالي 601 درهم للجرام وعيار 22 قيراطًا بحوالي 556.50 درهم للجرام يوم الاثنين، مما يعكس أقوى المؤشرات العالمية التي تدفع الأسواق المحلية.
تؤكد هذه المستويات الارتفاع المستمر في الطلب على السبائك حيث يوازن المشترون بين مشتريات المجوهرات واهتمام الاستثمار المتزايد في الملاذات الآمنة.
تضاعف سعر الذهب بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين وارتفع بأكثر من 17 بالمائة حتى الآن هذا العام مع هروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات فيما يسميه المتداولون “تجارة التخفيض”.
دفعت عمليات البيع في السندات الحكومية اليابانية وتزايد الدين العام في الاقتصادات المتقدمة مخصصي الأصول نحو الأصول الثابتة. وفي الوقت نفسه، أدت حالة عدم اليقين المتجددة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك الضغط على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد بؤر التوتر الجيوسياسية من جرينلاند إلى فنزويلا والشرق الأوسط، إلى زعزعة الثقة.
“الذهب هو عكس الثقة،” قال ماكس بيلمونت، مدير المحافظ في First Eagle Investment Management. “إنه’ تحوط ضد نوبات التضخم غير المتوقعة، وتراجعات السوق غير المتوقعة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.”
تتمتع الفضة والمعادن الثمينة الأخرى أيضًا بزخم قوي. تجاوزت الفضة مؤخرًا 100 دولار للأوقية وتقدمت بأكثر من 4 بالمائة يوم الاثنين، مدعومة بالطلب القوي من التجزئة من آسيا إلى الشرق الأوسط. وصل البلاتين إلى مستويات قياسية وظل البلاديوم مرتفعًا، مما يشير إلى قوة واسعة النطاق في المعادن الثمينة للاستخدام الصناعي وحماية الثروة.
لا يزال الطلب المؤسسي قويًا. أضافت الصناديق المتداولة في البورصات الغربية حوالي 500 طن من الذهب منذ أوائل عام 2025، بينما برزت مشتريات المكاتب العائلية والمستثمرين الأثرياء للغاية الذين يركزون على الحفاظ على الثروة للأجيال كدافع ملحوظ.
تواصل البنوك المركزية أيضًا تجميع الذهب بقوة. تقدر جولدمان ساكس أن مشتريات القطاع الرسمي تبلغ حوالي 60 طنًا شهريًا في المتوسط، وهو أعلى بكثير من متوسطات ما قبل عام 2022، حيث تقوم السلطات النقدية للأسواق الناشئة بتنويع محافظها بعيدًا عن العملات الورقية.
يرفع المحللون توقعاتهم. يتوقع بنك يونيون بانكير بريفيه أن ينهي الذهب العام بالقرب من 5200 دولار للأوقية، بينما رفعت جولدمان ساكس مؤخرًا هدفها لشهر ديسمبر 2026 إلى 5400 دولار، مشيرة إلى التحوطات الثابتة ضد مخاطر السياسات الكلية الواسعة.
مع تزايد التوقعات حول تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة جديدة، يظل جاذبية السبائك غير المدرة للعائد’ كعامل تنويع قوية. “العديد من الشكوك الجيوسياسية والمالية الحالية لن تختفي قريبًا،” قال تاجر سبائك في دبي. “يمكن أن يظل الذهب في اللعبة لأشهر، إن لم يكن لسنوات، حتى مع رؤيتنا لتراجعات دورية بعد مكاسب قوية.”
