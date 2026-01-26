الذهب يكسر حاجز الـ 5000 دولار.. قفزة تاريخية تهز الأسواق العالمية

اخترق الذهب حاجز 5000 دولار للأوقية للمرة الأولى، مما يوسع من الارتفاع الاستثنائي الذي سيطر على الأسواق العالمية مع سعي المستثمرين للجوء من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين المالي.

ارتفع سعر الذهب بنسبة تصل إلى 2 بالمائة ليتجاوز 5085 دولارًا، مدفوعًا بضعف الدولار والمخاوف المستمرة بشأن الاستدامة المالية وتقلبات السياسات.

وفي الإمارات، تبعت أسعار الذهب بالتجزئة هذا الاتجاه – حيث تم تداول الذهب عيار 24 قيراطًا بحوالي 601 درهم للجرام وعيار 22 قيراطًا بحوالي 556.50 درهم للجرام يوم الاثنين، مما يعكس أقوى المؤشرات العالمية التي تدفع الأسواق المحلية.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تؤكد هذه المستويات الارتفاع المستمر في الطلب على السبائك حيث يوازن المشترون بين مشتريات المجوهرات واهتمام الاستثمار المتزايد في الملاذات الآمنة.

تضاعف سعر الذهب بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين وارتفع بأكثر من 17 بالمائة حتى الآن هذا العام مع هروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات فيما يسميه المتداولون “تجارة التخفيض”.

دفعت عمليات البيع في السندات الحكومية اليابانية وتزايد الدين العام في الاقتصادات المتقدمة مخصصي الأصول نحو الأصول الثابتة. وفي الوقت نفسه، أدت حالة عدم اليقين المتجددة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك الضغط على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد بؤر التوتر الجيوسياسية من جرينلاند إلى فنزويلا والشرق الأوسط، إلى زعزعة الثقة.