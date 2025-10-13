الذهب يقفز 50% في عام واحد.. ويواصل الصعود

إليك الترجمة الصحفية للنص:

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 أكتوبر 2025

من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وهي خطوة يُرجح أن تزيد من إضعاف الدولار، وقد تكون إيجابية لسعر الذهب. شهد الذهب ارتفاعاً مذهلاً، حيث حقق مكاسب تجاوزت 50% في العام الماضي، مما يجعل العديد من المستثمرين يتساءلون عن العوامل التي قد تدفعه للصعود أكثر.1 يُعد انخفاض أسعار الفائدة عاملاً داعماً، إلى جانب الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين.

خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضه مرة أخرى في 29 أكتوبر بعد بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة. وقالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في ستاندرد تشارترد: "لا يبدو أن سوق الذهب يُسعّر هذا الخفض بالكامل"، مما يعني احتمالية وجود المزيد من عمليات الشراء على المدى القريب.

ومع ذلك، فإن الارتفاع السريع للذهب أوصله إلى مستويات قريبة من أهداف العديد من المحللين الاستراتيجيين، ويشير البعض إلى أن أسعار المعدن الأصفر أصبحت جاهزة للتراجع. وأضافت كوبر أن الحركة الأخيرة لارتفاع أسعار الذهب كانت مدفوعة جزئياً بالمستثمرين الذين يشترون الصناديق المتداولة في البورصة (ETF).

في الواقع، رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار الذهب يوم الاثنين، جزئياً بسبب توقع استمرار عمليات شراء الصناديق المتداولة جنباً إلى جنب مع مشتريات البنوك المركزية. ويرى المحللون الاستراتيجيون في غولدمان الآن أن الذهب سيصل إلى 4,900 دولار (18,000 درهم) للأوقية بنهاية العام المقبل، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 4,300 دولار (15,792 درهم). كما رفعت ويلز فارجو مؤخراً نطاق توقعاتها لعام 2026 من 3,900 دولار (14,322 درهم) إلى 4,100 دولار (15,057 درهم) للأوقية، وخفضت نظرتها المستقبلية للدولار.

ما سبب الارتفاع الأخير في سعر الذهب؟

لطالما كانت حالة عدم اليقين محركاً رئيسياً لأسعار الذهب. أدت سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية إلى هز الأسواق عالمياً في الربيع، ولكن بعد المفاوضات والاتفاقيات بين الولايات المتحدة والعديد من الدول، تراجعت بعض المخاوف بشأن الاقتصاد والتأثير التضخمي.

وقال كريس لوني، المحلل الاستراتيجي للسلع في آر.بي.سي كابيتال ماركتس (RBC Capital Markets): "مع انخفاض أسعار الفائدة، فإن بيئة أسعار الفائدة المتراجعة تدعم الذهب. لكن رأيي هو أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لا تفسر السعر حقاً. الأمر يعود حقاً إلى علاوة عدم اليقين".

واستشهد لوني بالديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وإغلاق الحكومة الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية، وتراجع الاهتمام بالأصول الأمريكية. ويقول المحللون الاستراتيجيون إن المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي دفعت أيضاً إلى شراء الذهب وأثارت عمليات بيع للدولار. وقال لوني: "هناك احتمال لارتفاع أسعار الذهب. هناك مخاطر صعودية عندما نتطلع إلى عام 2026".

تحذيرات الحذر من الارتفاع السريع

مع استمرار ارتفاع الأسعار، أصبح بعض المحللين الاستراتيجيين حذرين بسبب سرعة المكاسب والموقف المتفائل المحيط بالمعدن. وقال مارك نيوتن من فونداسترات (Fundstrat) إن أسعار الذهب "مُمددة" وإن المعنويات مفرطة النشاط. ويتوقع حدوث عملية بيع خلال الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة.

وقال نيوتن: "أحد المواضيع القليلة التي يتحدث عنها الجميع هو مدى تفاؤلهم بالذهب من منظور فني وأساسي. هذا مخيف بالنسبة لي، حيث لم يكن أحد يناقش هذا عندما وصل الذهب إلى القاع قبل ثلاث سنوات في عام 2022".

ويتوقع نيوتن تراجعاً في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة. وقال: "لا أريد أن أشتري الانخفاض الأول على الفور. أعتقد أن أسعار الفائدة والدولار لديهما فرصة للارتفاع، وهذا يجب أن يكون محفزاً لانخفاض الذهب. بدأ العالم يرى حالة عدم اليقين المالي وسترتفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. قد يكون هذا هو سبب انخفاض الذهب"، مضيفاً أنه سيعيد تقييم هدفه بعد عملية البيع. "أنا معجب بالجاذبية على المدى الطويل".

وتتوقع سوكي كوبر تصحيحاً، قائلة إن سعر الذهب سيتأثر بعوامل متنافسة حتى نهاية العام. وأشارت إلى أن مستوى الدعم الفني على الجانب السلبي سيكون 3,650 دولار (13,405 درهم).

تُعد مواسم حفلات الزفاف الهندية من أكتوبر حتى ديسمبر وقتاً مهماً لمشتريات الذهب المادية. لكن كوبر تعتقد أنه كان هناك الكثير من عمليات الشراء من قبل الصاغة عندما كانت الأسعار أقل في أشهر الصيف، ولا يبدو أن هناك الكثير من عمليات الشراء الصينية حالياً بعد بداية قوية للعام.

تتوقع كوبر أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 3,875 دولار (14,231 درهم) للأوقية العام المقبل. لا يتوقع ستاندرد تشارترد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بعد خفضين هذا العام.

الذهب كأصل احتياطي ودرع ضد المخاطر

يرى بعض المستشارين الاستثماريين أن حيازات الذهب يجب أن تشكل حوالي 10% من المحفظة الاستثمارية. يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد المخاطر، ومن المتوقع أن يخفف من تقلبات الحيازات مثل الأسهم.

يشير مارك تشاندلر، كبير المحللين الاستراتيجيين في بانوكنبرن جلوبال فوركس (Bannockburn Global Forex) إلى طرق مختلفة لشراء الذهب: إما عبر الصناديق المتداولة أو الأسهم، أو المعدن المادي الذي يتطلب تكاليف تخزين وتأمين.

في السنوات العديدة الماضية، كان المستثمرون يستمدون إشاراتهم من البنوك المركزية العالمية التي استحوذت على أكثر من 1,000 طن من الذهب في كل من السنوات الثلاث الماضية، أي ضعف المتوسط السنوي للعقد الماضي. تتوقع "آر.بي.سي" أن تشتري البنوك المركزية 850 طناً هذا العام.

وقال كريس لوني: "الذهب هو ملاذ آمن مُدرك... مشتريات (البنك المركزي) لا تزال قوية جداً ولأسباب مماثلة، لا تزال ترى تخصيصات المستثمرين للذهب. حتى مع ارتفاع الأسهم، رأينا تخصيصات للذهب. هذه علامة على أن هؤلاء الأشخاص يدركون هذه المخاطر الأوسع هناك".

أخيراً، قال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في ون بوينت بي.إف.جي ويلث بارتنرز (One Point BFG Wealth Partners): "الذهب هو الأصل الاحتياطي الجديد الرائج". وأضاف أن المستثمرين عالمياً كانوا ينوعون بعيداً عن الدولار، وأن "الذهب يستولي على هذه الحصة السوقية من السندات السيادية".