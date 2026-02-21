الذهب يقفز 13 درهـماً فـي 24 ساعة بالإمارات اليوم

حققت أسعار الذهب مكاسب قوية في الإمارات ودبي هذا الأسبوع، مرتفعة بأكثر من 13 درهماً للجرام في الـ 24 ساعة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية.
المعدن الثمين، الذي افتتح عند 599.75 درهماً للجرام في بداية الأسبوع يوم الاثنين، أغلق عند 615.25 درهماً للجرام يوم الجمعة، محققاً مكاسب قدرها 15.5 درهماً للجرام هذا الأسبوع.
كما حققت العيارات الأخرى مكاسب جيدة، حيث أغلقت عيارات 22 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط، و 14 قيراط الأسبوع على ارتفاع عند 569.75 درهماً، 546.25 درهماً، 468.25 درهماً، و 365.25 درهماً للجرام، على التوالي.
يوم الجمعة، قفزت أسعار الذهب بنسبة 2.57 في المائة إلى 5,106.68 دولار للأوقية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في ضرب إيران بعد أن أمر بحشد بحري كبير في الشرق الأوسط.
قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إن الذهب أظهر مرة أخرى حساسيته المزدوجة للمتغيرات الكلية والهيكل الفني.
“بعد فترة من التقلبات الشديدة، يدخل المعدن الأصفر مساراً أكثر توازناً. الجديد هو أن مستوى 6,100 دولار يبدو الآن سقفاً فنياً لقناة السعر الحالية بعد اختبارات متكررة حديثة. التحركات السابقة نحو منطقة 5,750 دولار، تلتها تراجع واستقرار، أعادت توزيع المراكز وأزالت جزءاً كبيراً من الزخم قصير الأجل.
“مع اقتراب الأسعار من 6,100 دولار، تظهر مؤشرات على أن السوق يعيد تقييم المسار ضمن قناة سعرية ضيقة نسبياً، حيث يتحول الارتفاع من التسارع إلى التقدم التدريجي، مع ملاحظة الحساسية للتدفقات. هذا السقف عند 6,100 دولار للأوقية لا يشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي بل يشير إلى أن وتيرة المكاسب من غير المرجح أن تكون سريعة، بل ستبقى ضمن نطاق القناة،” قال.
على الصعيد الكلي، يعيد المستثمرون تسعير التوقعات لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي’.
“لا تزال عوامل الدعم الهيكلي قائمة، من مشتريات البنوك المركزية إلى مستويات الدين العالمي المرتفعة، على الرغم من أن الأخيرة أصبحت الآن أقل وضوحًا. طالما ظل الذهب دون اختراق مؤكد فوق سقف 6100 دولار، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو التداول ضمن قناة صاعدة بوتيرة أهدأ، حيث يوفر انخفاض التقلبات والتركيز على الأساسيات الإطار الأنسب لاستمرار الاتجاه متوسط الأجل،” أضاف.