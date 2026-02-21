الذهب يقفز 13 درهـماً فـي 24 ساعة بالإمارات اليوم

حققت أسعار الذهب مكاسب قوية في الإمارات ودبي هذا الأسبوع، مرتفعة بأكثر من 13 درهماً للجرام في الـ 24 ساعة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية.

المعدن الثمين، الذي افتتح عند 599.75 درهماً للجرام في بداية الأسبوع يوم الاثنين، أغلق عند 615.25 درهماً للجرام يوم الجمعة، محققاً مكاسب قدرها 15.5 درهماً للجرام هذا الأسبوع.

كما حققت العيارات الأخرى مكاسب جيدة، حيث أغلقت عيارات 22 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط، و 14 قيراط الأسبوع على ارتفاع عند 569.75 درهماً، 546.25 درهماً، 468.25 درهماً، و 365.25 درهماً للجرام، على التوالي.

يوم الجمعة، قفزت أسعار الذهب بنسبة 2.57 في المائة إلى 5,106.68 دولار للأوقية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في ضرب إيران بعد أن أمر بحشد بحري كبير في الشرق الأوسط.