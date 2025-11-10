الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، حيث تعززت الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بفعل مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة. كما قدم ضعف الدولار الأمريكي دعماً إضافياً.
ووفقاً لبيانات وكالة رويترز، صعد الذهب الفوري بنسبة 2.1 في المئة إلى 4,082.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:38 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 27 أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2 في المئة إلى 4,090.50 دولار للأونصة. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
ووفقاً للمحللين، تعكس هذه التحركات تجدد حذر المستثمرين وسط حالة عدم اليقين المستمرة حول المفاوضات المالية الأمريكية وتأخر صدور البيانات الاقتصادية.
تراجعت أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة إلى ما دون مستوى 50، مما يشير إلى انكماش في القطاعات الرئيسية ويزيد المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة النمو. وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 في المئة، مما خفف الضغط على الأصول المقومة بالدولار ودعم الذهب. وقال مهند يعقوب، كبير محللي الأسواق في "سكوب ماركتس": "معاً، عززت هذه العوامل جاذبية الذهب كتحوّط دفاعي ضد ضعف الاقتصاد وعدم اليقين في السياسات".
لا تزال معنويات السوق حساسة للتطورات في محادثات حل إغلاق الحكومة الأمريكية، والتي تواصل الهيمنة على شهية المخاطرة في الأجل القصير. وقد أدت التأخيرات الطويلة في نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب الجمود السياسي إلى تعتيم التوقعات الاقتصادية، مما أبقى معدلات التقلب مرتفعة عبر فئات الأصول الكبرى. وقال يعقوب: "يبدو أن المستثمرين يتخذون مواقف حذرة، مفضلين الذهب كملاذ آمن لتخزين القيمة وسط إشارات اقتصادية متباينة".
بسبب إغلاق الحكومة، كان هناك انقطاع في إصدار البيانات الرسمية. لجأ المستثمرون إلى التقارير الخاصة للحصول على التوجيه. أظهرت البيانات الخاصة تراجعًا في ظروف سوق العمل في أكتوبر وضعفًا في ثقة المستهلك. جاء مؤشر جامعة ميشيغان عند 50.3 مقابل التوقعات بـ 53.2، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. تمهيد موافقة مجلس الشيوخ الأولية لإعادة فتح الحكومة الطريق لاستئناف إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية بمجرد تمرير مجلس النواب للقانون. البيانات ضرورية لتقييم صحة الاقتصاد الوطني. بينما قد يؤثر إعادة الفتح على الذهب، فإن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر يمكن أن يستمر في دعم الأسعار. “من الناحية الفنية، يتداول الذهب فوق متوسطه المتحرك لـ 9 أيام، مما يظهر زخمًا إيجابيًا. بعد أن بقي محصورًا بين 3,925 دولار و4,046 دولار، اخترق المستوى العلوي، مما يشير إلى إمكانية صعود إضافية. يختبر الآن المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا عند 4,074 دولار، وكسر فوقه قد يفتح الطريق نحو 4,124 دولار. ارتفع مؤشر القوة النسبية من 51 إلى 54، بينما يقع الدعم بالقرب من 3,925 دولار”، قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في سنتشري فاينانشال.
من منظور تقني، برز مستوى 4,000 دولار كدعم نفسي وهيكلي حاسم. “شجع استمرار حركة السعر فوق هذا العتبة على تصحيح قصير الأجل نحو الأعلى، مع مؤشرات الزخم التي تشير إلى استمرار الاهتمام بالشراء بينما تظل حالات الشراء المفرط محدودة. يُرى المقاومة الفورية بالقرب من 4,100–4,120 دولار، حيث يمكن لجني الأرباح أن يحد مؤقتًا من زخم الصعود قبل أي تمديد محتمل للأعلى”، قال يعقوب.
بشكل عام، تعكس الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب مزيجاً من عوامل النفور من المخاطر المرتبطة بالعوامل الاقتصادية الكلية والصلابة الفنية في الأداء. وقال يعقوت: "بينما تنتظر الأسواق وضوحاً بشأن التطورات المالية الأمريكية والاتجاه الاقتصادي الأوسع، قد يواصل الذهب الاستفادة من دوره المزدوج كتحوّط ضد حالة عدم اليقين وكأداة تداول تكتيكية في بيئة تتسم بالتقلب".