الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

بسبب إغلاق الحكومة، كان هناك انقطاع في إصدار البيانات الرسمية. لجأ المستثمرون إلى التقارير الخاصة للحصول على التوجيه. أظهرت البيانات الخاصة تراجعًا في ظروف سوق العمل في أكتوبر وضعفًا في ثقة المستهلك. جاء مؤشر جامعة ميشيغان عند 50.3 مقابل التوقعات بـ 53.2، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. تمهيد موافقة مجلس الشيوخ الأولية لإعادة فتح الحكومة الطريق لاستئناف إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية بمجرد تمرير مجلس النواب للقانون. البيانات ضرورية لتقييم صحة الاقتصاد الوطني. بينما قد يؤثر إعادة الفتح على الذهب، فإن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر يمكن أن يستمر في دعم الأسعار. “من الناحية الفنية، يتداول الذهب فوق متوسطه المتحرك لـ 9 أيام، مما يظهر زخمًا إيجابيًا. بعد أن بقي محصورًا بين 3,925 دولار و4,046 دولار، اخترق المستوى العلوي، مما يشير إلى إمكانية صعود إضافية. يختبر الآن المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا عند 4,074 دولار، وكسر فوقه قد يفتح الطريق نحو 4,124 دولار. ارتفع مؤشر القوة النسبية من 51 إلى 54، بينما يقع الدعم بالقرب من 3,925 دولار”، قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في سنتشري فاينانشال.