الذهب يقترب من قمة تاريخية جديدة في دبي

قال لين تران، محلل الأسواق في مؤسسة xs.com، إنه في السياق العالمي لا تزال الجغرافيا السياسية تلعب دوراً محورياً. وأضاف: "لقد دفعت التوترات في الشرق الأوسط والصراع الممتد في أوكرانيا التدفقات نحو الذهب كملاذ آمن بدلاً من العملات المشفرة. ويمكن لهذا أن يحد إلى حد ما من تدفق رؤوس الأموال إلى البيتكوين. ومع ذلك، فإن السرد القائل بأن البيتكوين هو ’ذهب رقمي‘ يتعزز تدريجياً، حيث تنظر المؤسسات المالية الكبرى بشكل متزايد إلى البيتكوين كمورد بديل ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة".