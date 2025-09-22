الذهب يقترب من قمة تاريخية جديدة في دبي

افتتحت أسعار الذهب مرتفعة في افتتاح الأسواق بدبي يوم الاثنين، إذ اقترب المعدن النفيس مجدداً من أعلى مستوى تاريخي له عند 3,700 دولار للأونصة.
عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 و22 بمقدار 0.75 درهم ليصل إلى 444.75 درهماً و412.0 درهماً للغرام على التوالي. وبالمثل، افتتح الذهب عيار 21 و18 عند مستويات أعلى بلغت 394.75 درهماً و338.5 درهماً للغرام على التوالي.
وقد أثرت الأسعار المرتفعة للذهب على مبيعات المجوهرات الذهبية في دبي والإمارات، حيث أبلغ بعض تجار التجزئة عن انخفاض في المبيعات والإقبال بنسبة تصل إلى 40 في المئة.
كان الذهب الفوري يتداول عند 3,697.16 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.31 في المئة، مع ترقب الأسواق لإشارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويتطلع السوق الآن إلى تحديد الاتجاه بعد خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس الأسبوع الماضي للمحافظة على زخمه. وقد وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد عندما تجاوز 3,700 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعاً بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية حول العالم.
قال لين تران، محلل الأسواق في مؤسسة xs.com، إنه في السياق العالمي لا تزال الجغرافيا السياسية تلعب دوراً محورياً. وأضاف: "لقد دفعت التوترات في الشرق الأوسط والصراع الممتد في أوكرانيا التدفقات نحو الذهب كملاذ آمن بدلاً من العملات المشفرة. ويمكن لهذا أن يحد إلى حد ما من تدفق رؤوس الأموال إلى البيتكوين. ومع ذلك، فإن السرد القائل بأن البيتكوين هو ’ذهب رقمي‘ يتعزز تدريجياً، حيث تنظر المؤسسات المالية الكبرى بشكل متزايد إلى البيتكوين كمورد بديل ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة".