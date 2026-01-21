الذهب يقترب من حاجز 600 درهم للغرام في دبي

وأضاف هانسن: "من المهم ملاحظة أن الارتفاع في المعادن الثمينة لم يبدأ بهذا النزاع، ومن غير المرجح أن ينتهي به. بل إن قضية جرينلاند قد صبت المزيد من الزيت على نار الارتفاع الذي بدأ يتشكل منذ شهور، مدفوعاً بخلفية اقتصادية وجيوسياسية أصبحت غير مريحة بشكل متزايد للمستثمرين الذين يعتمدون على الأصول المالية وحدها".