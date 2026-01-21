الذهب يقترب من حاجز 600 درهم للغرام في دبي

شهدت أسعار الذهب في دبي قفزة هائلة تجاوزت 15 درهماً للغرام عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، لتسجل مستوى قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي، وذلك مدفوعاً بالمخاوف الجيوسياسية العالمية وحروب التعرفة الجمركية.
واقتربت أسعار الذهب من عيار 24 قيراطاً من حاجز 600 درهم للغرام، حيث افتتحت على ارتفاع قدره 15.75 درهماً لتصل إلى 586.25 درهماً للغرام. وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 542.75 درهماً، وعيار 21 قيراطاً إلى 520.5 درهماً، وعيار 18 قيراطاً إلى 446.25 درهماً، وعيار 14 قيراطاً إلى 348.0 درهماً للغرام الواحد.
وإذا استمر زخم هذا الارتفاع نتيجة للمخاوف العالمية، فقد تصل الأسعار إلى 600 درهم للغرام في دبي قريباً، خاصة مع توقعات بعض المحللين بوصول المعدن الثمين إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة خلال الربع الأول.
وعالمياً، تجاوز الذهب حاجز 4,800 دولار للمرة الأولى، ليتم تداوله عند 4,869.7 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 2.28% عند الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك في ظل الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول جزيرة جرينلاند.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، إن المواجهة المتجددة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن جرينلاند كانت بمثابة محفز جديد للطلب على الذهب والفضة، مما عزز السرد القوي للأصول الملموسة.
وأضاف هانسن: "من المهم ملاحظة أن الارتفاع في المعادن الثمينة لم يبدأ بهذا النزاع، ومن غير المرجح أن ينتهي به. بل إن قضية جرينلاند قد صبت المزيد من الزيت على نار الارتفاع الذي بدأ يتشكل منذ شهور، مدفوعاً بخلفية اقتصادية وجيوسياسية أصبحت غير مريحة بشكل متزايد للمستثمرين الذين يعتمدون على الأصول المالية وحدها".
وأشار هانسن أيضاً إلى أن الملاذات الآمنة التقليدية بدأت تظهر عليها شقوق، حيث عانى الدولار والين وسندات الخزانة الأمريكية لتوفير التوازن المعتاد، في وقت ترتفع فيه عوائد السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف تتعلق بالمصداقية وليس بالنمو.