الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي في دبي عند 411 درهماً لعيار 22

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا في دبي، حيث اقتربت من مستوى غير مسبوق بلغ 450 درهما للغرام.
وبحسب بيانات "مجموعة دبي للمجوهرات"، بلغ سعر عيار 24 قيراطاً 444.0 درهماً للغرام، بينما سجل عيار 22 قيراطاً أعلى مستوى تاريخي عند 411.25 درهماً للغرام. فيما بلغ سعر عيار 21 قيراطاً 394.0 درهماً، وعيار 18 قيراطاً 338.0 درهماً للغرام.
وسجل تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3,683.61 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.10 في المئة عند الساعة 9:13 صباحاً بتوقيت الإمارات، نتيجة ضعف الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
وقالت إيبك أوزكاردايسكايا، كبيرة المحللين في بنك "سويسكوت"، إن الدولار الأمريكي تحت ضغط، وبالتالي يدفع ذلك الذهب والفضة إلى مستويات أعلى.
وأضافت: "فيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي وخفض أسعار الفائدة، يتوقع الكثيرون خفضاً إجمالياً بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة... وبعيداً عن قرار سعر الفائدة، سنحصل أيضاً على تحديث لما يُعرف بالمخطط النقطي (dot plot)، الذي يعطي لمحة عن توقعات أعضاء الفيدرالي لما بعد هذا الشهر. يعتقد العديد من المحللين أن هناك أربعة تخفيضات محتملة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة".
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون"، إن السوق دفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية لسبب وجيه، ورغم أن السبب المباشر قد يتعلق بواحد من عدة نقاشات واعتبارات اقتصادية كلية يطرحها المستثمرون، فإن حقيقة أن الذهب غير مترابط مع مؤشر S&P500 وسندات الخزينة الأمريكية، ويعمل كأداة تحوط فعالة للمحافظ الاستثمارية، يجعل حالة الاستثمار فيه جذابة للغاية.
وأضاف: "إن حقيقة أن الذهب ظل قوياً مع تراجع محدود ومحتوى، وأن معدل التغير ارتفع، يجذب أيضاً العديد من المشترين النظاميين، ولا يمكننا تجاهل أهمية تأثيرات التدفقات في دفع الذهب للأعلى. وبالطبع يشكل اجتماع الفيدرالي خطراً على مراكز الذهب، لكن المخاطر التي تواجه نمو الاقتصاد الأمريكي تميل إلى الجانب السلبي، والسوق يستشعر خطراً متزايداً من أن الفيدرالي قد أخطأ في تقديراته الاقتصادية وبات متأخراً بشكل متدرج عن المنحنى في سياسته".