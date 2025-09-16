الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي في دبي عند 411 درهماً لعيار 22

وأضاف: "إن حقيقة أن الذهب ظل قوياً مع تراجع محدود ومحتوى، وأن معدل التغير ارتفع، يجذب أيضاً العديد من المشترين النظاميين، ولا يمكننا تجاهل أهمية تأثيرات التدفقات في دفع الذهب للأعلى. وبالطبع يشكل اجتماع الفيدرالي خطراً على مراكز الذهب، لكن المخاطر التي تواجه نمو الاقتصاد الأمريكي تميل إلى الجانب السلبي، والسوق يستشعر خطراً متزايداً من أن الفيدرالي قد أخطأ في تقديراته الاقتصادية وبات متأخراً بشكل متدرج عن المنحنى في سياسته".