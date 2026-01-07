الذهب يستعد لجولة مذهلة مع سعي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وعوائد أقوى

من المتوقع أن يظل الذهب ركيزة أساسية في محافظ الاستثمار في عام 2026، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر المعدن الأصفر 4,538 دولارًا للأونصة العام المقبل، وتشير السيناريوهات المتفائلة إلى 5,000 دولار للأونصة، مما يبرز جاذبيته الدائمة كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين ومحرك رئيسي للعوائد.
في توقع سنوي يتابعه الكثيرون، أبرز مايكل ويدمر، رئيس أبحاث المعادن في بنك أوف أمريكا (BofA)، أن تشديد ظروف السوق والطلب المستمر يضعان الذهب كـ "وسيلة للتحوط ومصدر ألفا" للمستثمرين الذين يتنقلون في خلفية اقتصادية كلية معقدة. تعتمد توقعات شركته على مزيج من قيود العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج وتوقعات الأرباح القوية لأكبر شركات تعدين الذهب في العالم.
تعكس توقعات ويدمر نظرة حذرة على العرض. يتوقع أن تقدم 13 من أكبر منتجي الذهب في أمريكا الشمالية 19.2 مليون أونصة في عام 2026، بانخفاض 2 في المائة عن عام 2025. كما يتوقع أن ترتفع التكاليف الإجمالية المستدامة - المقياس الواسع لتكاليف الإنتاج في الصناعة - بنسبة 3 في المائة لتصل إلى حوالي 1,600 دولار للأونصة، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات الإجماع، مما قد يؤدي إلى تآكل نمو العرض المستقبلي.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتعزز الربحية بين منتجي الذهب بشكل ملحوظ. يتوقع بنك أوف أمريكا أن يرتفع إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (Ebitda) عبر القطاع بنسبة 41 في المائة ليصل إلى حوالي 65 مليار دولار في عام 2026، وهو انعكاس لارتفاع الأسعار والرافعة التشغيلية.
بينما يهيمن الذهب على الأضواء، من المتوقع أن تستفيد مجموعة المعادن الثمينة الأوسع أيضًا.
أبرز ويدمر الفضة والبلاتين والبلاديوم كمرشحين لارتفاع الأسعار، حيث تجذب الفضة اهتمامًا خاصًا من المستثمرين المستعدين لقبول مخاطر أعلى مقابل احتمالية تحقيق مكاسب كبيرة. يشير النسبة الحالية بين الذهب والفضة البالغة حوالي 59 - وهو مقياس لعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب - إلى أنه قد يكون هناك مجال لتفوق الفضة، خاصة عند مقارنتها بالانخفاضات التاريخية البالغة 32 في عام 2011 و14 في عام 1980، مما يشير إلى احتمالية وصول الفضة إلى قمم تتراوح بين 135 إلى 309 دولار للأونصة.
أكد أن أسواق الذهب الصاعدة تستمر عادة حتى تتغير الظروف التي أشعلت الارتفاع بشكل جذري، وليس لمجرد أن الأسعار ارتفعت. “لقد كان سوق الذهب مبالغًا في شرائه. لكنه في الواقع لا يزال غير مستثمر بشكل كافٍ”، قال للعملاء، مشيرًا إلى أن الذهب لا يزال ممثلاً بشكل ضعيف في العديد من المحافظ المؤسسية.
في الواقع، يشكل الذهب حوالي 4 في المائة من إجمالي السوق المالي، ومع ذلك بين المستثمرين المحترفين ذوي الثروات العالية يمثل فقط 0.5 في المائة من الأصول. قال ويدمر إن هذا التباين قد يشجع تدفقات جديدة في عام 2026، خاصة مع تساؤل المزيد من المستثمرين عن تخصيص الأسهم والسندات التقليدي بنسبة 60/40 والبحث عن التنويع من خلال الأصول غير المرتبطة.
شهدت الاهتمامات بالتجزئة في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) ارتفاعًا مؤخرًا، حيث وصلت التدفقات منذ بداية العام 2025 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020، وفقًا لمتابعي الصناعة. وهذا يبرز الشهية المتزايدة بين المستثمرين الأفراد للمعادن كوسيلة للتنويع وزيادة العائدات.
أشار المحللون إلى أبحاث تشير إلى أن تخصيص 20 في المائة للذهب في محفظة متوازنة يمكن أن يعزز العوائد المعدلة للمخاطر بشكل كبير، وحتى يقترح أن وزن 30 في المائة يمكن أن يكون مبررًا في ظل الظروف السوقية الحالية. “عندما تقوم بتحليل منذ عام 2020، يمكنك بالفعل تبرير أن المستثمرين الأفراد يجب أن يكون لديهم حصة ذهب تتجاوز 20 في المائة”، قالوا.
ليس فقط الأفراد الذين يمكنهم الاستفادة من زيادة التعرض. يتوقع ويدمر أن تظل البنوك المركزية مشترين نشطين للذهب حتى مع وصول الاحتياطيات الرسمية إلى مستويات قياسية في عام 2025، مع تجاوز إجمالي حيازات الذهب بالفعل تخصيصات البنوك المركزية لسندات الخزانة الأمريكية. في المتوسط، يمثل الذهب حوالي 15 في المائة من احتياطيات البنوك المركزية، لكن نماذج المحللين للمعادن الثمينة تشير إلى أن التخصيص الأمثل سيكون أقرب إلى 30 في المائة، مما يوفر آفاقًا إضافية للطلب المؤسسي.
تشير توقعات ويدمر أيضًا إلى محفزات محتملة لدورة أخرى نحو الذهب.
يمكن أن يكون أحد العوامل الرئيسية في عام 2026 هو التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية. يظهر تحليله أنه خلال دورات التيسير - عندما يكون التضخم فوق 2 في المائة - ارتفعت أسعار الذهب تاريخيًا بحوالي 13 في المائة. “لا تحتاج حتى إلى رؤية تخفيضات في كل اجتماع”، أشار. “تحتاج فقط إلى رؤية أن الأسعار تنخفض.”
أداء الذهب القوي في السنوات الأخيرة جعل من الصعب على بعض مديري المحافظ تجاهله. “لقد كان الذهب أحد الأصول الأفضل أداءً على مدى السنوات القليلة الماضية”، قال. “المخاوف التقليدية بشأن طبيعته غير المربحة تتلاشى أمام الاعتراف بمساهمته في عوائد المحافظ.”
يعتقد المحللون أنه في عام 2026 يبدو أن سوق الذهب مهيأ للبناء على المكاسب الأخيرة، مدفوعًا بتقييد العرض وارتفاع التكاليف وزيادة مشاركة المستثمرين واهتمام البنوك المركزية المستمر. يقولون إن هذا المزيج يمكن أن يبقي المعدن الثمين في طليعة استراتيجيات الحفاظ على الثروة وملفات العائد المدارة بالمخاطر في اقتصاد عالمي يزداد تقلبًا.