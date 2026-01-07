الذهب يستعد لجولة مذهلة مع سعي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وعوائد أقوى

أبرز ويدمر الفضة والبلاتين والبلاديوم كمرشحين لارتفاع الأسعار، حيث تجذب الفضة اهتمامًا خاصًا من المستثمرين المستعدين لقبول مخاطر أعلى مقابل احتمالية تحقيق مكاسب كبيرة. يشير النسبة الحالية بين الذهب والفضة البالغة حوالي 59 - وهو مقياس لعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب - إلى أنه قد يكون هناك مجال لتفوق الفضة، خاصة عند مقارنتها بالانخفاضات التاريخية البالغة 32 في عام 2011 و14 في عام 1980، مما يشير إلى احتمالية وصول الفضة إلى قمم تتراوح بين 135 إلى 309 دولار للأونصة.