الذهب يسترد عافيته في تداولات الثلاثاء مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية

قفزت أسعار الذهب بمقدار 8 دراهم للجرام، لتصل إلى ما يقارب 550 درهماً في دبي صباح الثلاثاء.
وفقاً لمجموعة دبي للمجوهرات، كان سعر تداول الذهب عيار 24 قيراطاً عند 549.75 درهماً للجرام، مرتفعاً من 541.75 درهماً عند إغلاق السوق السابق.
كما كسبت أنواع أخرى من المعدن النفيس في التداولات المبكرة، حيث جرى تداول عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً عند 509.25 درهماً، و488.25 درهماً، و418.50 درهماً، و326.50 درهماً للجرام، على التوالي.
جرى تداول الذهب الفوري عند 4,559.18 دولاراً للأوقية، بارتفاع بنسبة 0.69 في المائة. وارتفعت الفضة بنسبة 2.16 في المائة لتصل إلى 71.99 دولاراً للأوقية. وحققت المعادن النفيسة مكاسب وسط توقعات بتهدئة التصعيد في صراع الشرق الأوسط الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقال توني سيج، الرئيس التنفيذي لشركة "كريتيكال ميتالز"، إن أسعار الذهب مددت ارتدادها في بداية الأسبوع، مستقرة بعد مرحلة تصحيحية أخيرة.
وقال: "إن استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط يمكن أن يدعم الطلب على الملاذ الآمن، خاصة بعد التصحيح الذي شهده المعدن في وقت سابق من هذا الشهر، مما حفز عمليات الشراء عند الانخفاض. إن مخاطر الهبوط في النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار النفط أصبحت أكثر وضوحاً، وهو ما قد يعيد إحياء التمركز الدفاعي ويدعم السبائك رغم بيئة أسعار الفائدة".
وأضاف: "في الوقت نفسه، قد يظل الذهب عرضة للتأثر على المدى القصير بسبب خطر قيام المزيد من البنوك المركزية بالبيع، في أعقاب عمليات البيع الأخيرة من قبل تركيا، فضلاً عن الزيادة المحتملة في عوائد سندات الخزانة والدولار. لقد ظلت تدفقات الصناديق المتداولة سلبية بشكل عام ويمكن أن تضغط على السوق إذا استمر هذا الاتجاه".
وبالنظر إلى المستقبل، قال سيج إن مسار الذهب سيعتمد على الأرجح على التطورات في الشرق الأوسط، وتوقعات التضخم، وتطور السياسة النقدية، إلى جانب التأثير المحتمل لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.
وخلص إلى أن "البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة قد تؤثر أيضاً على المعنويات وتدفع أسعار الذهب، لأنها تشكل توقعات السياسة النقدية".