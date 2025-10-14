"الذهب يُحلِّق": عيار 24 يتجاوز الـ 500 درهم إماراتي للجرام في سابقة تاريخية

تجاوزت أسعار الذهب في دبي، صباح الثلاثاء، حاجز الـ500 درهم للجرام للمرة الأولى على الإطلاق.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 قيراطًا عند 502.5 درهم للغرام، مرتفعًا من 493.25 درهم للغرام عند إغلاق أسواق يوم الاثنين، بزيادة قدرها 9.25 درهم للغرام. وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطًا بمقدار 8.5 درهم ليصل إلى 465.25 درهم للغرام عند افتتاح أسواق دبي يوم الثلاثاء، مرتفعًا من 456.75 درهم للغرام.
عالميًا، بلغ سعر الذهب 4,105.66 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.17%. وكان قد لامس أعلى مستوى قياسي له عند 4,179.6 دولارًا للأوقية في وقت سابق من اليوم، مع مراهنة المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال كريستيان جاتيكر، رئيس الأبحاث في جوليوس باير، إن تداول الذهب فوق مستوى 4000 دولار للأوقية كان أسبوعا مهما في أسواق المعادن النفيسة.
لم تتغير العوامل الدافعة وراء هذا الارتفاع القياسي: تباطؤ النمو الأمريكي، وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وضعف الدولار الأمريكي. وتُعزز المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإغلاق الحكومة الأمريكية من التوقعات الإيجابية، على الرغم من محدودية تأثيرها على الأسواق. ولا تزال العوامل الأساسية للذهب والفضة مواتية، مما يدعم ثبات توقعاتنا الإيجابية. ويُرجّح حدوث انتكاسات قصيرة الأجل أكثر من حدوث تصحيح دائم، وفقًا لجاتيكر.
وأضاف أن الأسبوع الماضي كان علامة فارقة في أسواق المعادن الثمينة حيث تم تداول الذهب فوق عتبة 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، كما سجلت الفضة رقماً قياسياً جديداً حيث تم تداولها فوق 50 دولاراً للأوقية.