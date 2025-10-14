"الذهب يُحلِّق": عيار 24 يتجاوز الـ 500 درهم إماراتي للجرام في سابقة تاريخية

عالميًا، بلغ سعر الذهب 4,105.66 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.17%. وكان قد لامس أعلى مستوى قياسي له عند 4,179.6 دولارًا للأوقية في وقت سابق من اليوم، مع مراهنة المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.