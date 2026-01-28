الذهب يحطم القيود.. مكاسب قياسية في دبي تتجاوز 115 درهماً

وفي عام 2025، أغلق سعر الذهب عيار 24 قيراطاً عند 520 درهماً للجرام في 31 ديسمبر 2025. وقد دفع هذا الارتفاع الأشكال الأخرى من المعدن الثمين أيضاً إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تم تداول عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً عند 588.5، 564.25، 483.5، و377.25 درهماً للجرام، على التوالي، مساء الأربعاء.