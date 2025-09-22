الذهب يتوهّج في دبي: الأسعار تقفز إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب في دبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ظهر يوم الاثنين، حيث قفزت بنحو 5 دراهم للجرام. وتجاوز سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 415.5 درهمًا للغرام، بينما اقترب سعر عيار 24 قيراطًا من مستوى 450 درهمًا، وهو السعر الرمزي.

وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بمقدار 4.75 درهم ليصل إلى 448.75 درهمًا للغرام. في الوقت نفسه، بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 415.5 درهمًا، بزيادة قدرها 4.25 درهمًا عن الجلسة السابقة. وبالمثل، اقترب سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من حاجز 400 درهم، حيث تم تداوله عند 398.5 درهمًا للغرام، بينما استقر سعر الذهب عيار 18 قيراطًا عند 341.5 درهمًا.

هذا الارتفاع في الأسعار يضع مشتري المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة أمام مفترق طرق: هل يشترون الآن تحسبًا لمزيد من الارتفاعات، أم يبيعون وسط تكهنات ببلوغ الارتفاع ذروته؟ إذا استمر هذا الغموض، يتوقع المحللون أن يصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 450 درهمًا إماراتيًا للغرام اليوم، أو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. عالميًا، بلغ سعر الذهب الفوري 3,723.98 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بارتفاع قدره 1.03% حتى الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات.

وعزت رانيا جول، كبيرة محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في xs.com، الارتفاع القياسي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي - وهو الأول منذ أوائل عام 2025.

وقالت غول: "رغم أن قرار الاحتياطي الفيدرالي كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أنه كان له تأثير كبير على الأسواق العالمية، لا سيما في ظل ضعف سوق العمل الأمريكي وتباطؤ نمو الوظائف". وأضاف: "برأيي، يُمثل هذا القرار لحظة محورية في دورة السياسة النقدية، حيث يُوازن الاحتياطي الفيدرالي بين مخاطر التضخم المستمر والركود المحتمل الذي يُصاحبه فقدان الوظائف. وفي ظل هذه البيئة المُتقلبة، يظل الذهب أداة تحوط رئيسية".

وأشارت جول أيضًا إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز أسعار الذهب.

وأوضحت قائلةً: "إن تكثيف روسيا لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب تنامي الاضطرابات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، قد عزز مكانة الذهب التقليدية كملاذ آمن". وأضافت: "تاريخيًا، عززت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الطلب على الذهب، خاصةً مع تساهل السياسات النقدية. ومن المرجح أن يظل هذا عامل دعم قويًا على المديين القصير والمتوسط، محافظًا على الأسعار قرب أعلى مستوياتها التاريخية".