"الذهب يترنح".. خسارة 17% في أسابيع وعيار 24 يفقِد 100 درهم في أسواق الإمارات

قد تتعرض أسعار الذهب لضغوط إضافية في الأسابيع المقبلة وتنخفض بنحو 10 في المائة إلى 3800 دولار، مع ضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط الصراع العسكري الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط.

كان المعدن الثمين يتجه نحو الانخفاض صباح الثلاثاء، حيث تم تداوله عند 4362 دولارًا للأوقية، بانخفاض يقارب واحد بالمائة في الساعة 10 صباحًا بتوقيت الإمارات. وقد انخفض بأكثر من 17 بالمائة منذ أواخر الشهر الماضي، عندما كان يتم تداوله عند 5300 دولار للأوقية.

في الإمارات، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بأكثر من 100 درهم للجرام منذ بداية الشهر.

أدى الصراع العسكري المطول الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى زيادة مخاطر التضخم من خلال صدمة أسعار النفط، مما عزز موقف الاحتياطي الفيدرالي’s “أعلى لفترة أطول”. وجاء ضغط إضافي من تدفقات الأموال، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجة كبيرة بلغت حوالي 7.9 مليار دولار، مما يشير إلى جني الأرباح النشط وتخفيض المراكز.

هل سيصل الذهب إلى 4800 دولار أم 3800 دولار؟

قالت رانيا غول، كبيرة محللي السوق في xs.com، إن أسواق المعادن الثمينة تمر حاليًا بمرحلة محورية، تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين وتضارب توقعات المستثمرين بين سيناريو صعودي قوي وتصحيح حاد.

“لا يمكن تقييم هذه المرحلة فقط من خلال التحليل الفني أو تحركات الأسعار قصيرة الأجل؛ بل يجب النظر إليها ضمن إطار اقتصادي كلي أوسع يشمل سياسات البنوك المركزية، واتجاهات التضخم، وقوة الدولار الأمريكي، وسلوك المستثمرين تجاه الأصول الآمنة. هذا التفاعل المعقد يجعل المستويات المتوقعة – سواء 4800 دولار أو 3800 دولار للذهب – ليست مجرد أرقام، بل اختبارات حاسمة لقوة الاتجاه،” قالت.

وأضافت غول أن الذهب يواصل الحفاظ على زخم صعودي هيكلي قوي، لكن هذا الزخم لا يتحرك في خط مستقيم، حيث يمكن أن تتخلله غالبًا تصحيحات حادة ضرورية لإعادة بناء المراكز الطويلة. “لذلك، فإن توقعات التحرك المباشر نحو 4800 دولار في إطار زمني قصير، مثل أسبوع واحد، تعكس تفاؤلاً مفرطًا ما لم يكن مدفوعًا بمحفز استثنائي، مثل تدهور حاد في السوق المالية أو تصعيد جيوسياسي كبير.”

وضع Catch-22

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه لا يمكن استبعاد حدوث تصحيح نحو 3800 دولار، خاصة إذا استمرت الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات أو قوة الدولار - وكلاهما يؤثر سلبًا على جاذبية الذهب. “مثل هذا السيناريو لا يشير بالضرورة إلى تحول نحو اتجاه هبوطي؛ بل قد يوفر فرصة للمستثمرين لإعادة التموضع وبناء حيازات طويلة الأجل عند مستويات أكثر جاذبية. لذلك، فإن مستوى 3800 دولار ليس نهاية الاتجاه الصعودي، بل هو منطقة إعادة توازن محتملة داخل السوق،” أضافت.

وفقًا لجاكوب روتشليتز، محلل السوق في شركة eToro للاستثمار والتداول الاجتماعي، فإن المعدن الثمين عالق حاليًا بين قوتين متعارضتين.

“بينما تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة، فإن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة يدفع توقعات بزيادة أسعار الفائدة، مما يثقل كاهل الذهب بشدة. ما نراه يشبه مرحلة تصفية كلاسيكية، حيث يجني المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع القوي العام الماضي ويعيدون التموضع استجابةً لتغيرات الظروف الكلية. على المدى القريب، من المرجح أن يظل التقلب مرتفعًا مع تكيف الأسواق مع هذه الديناميكيات،” أضاف.