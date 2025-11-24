الذهب يتراجع في دبي مع افتتاح الأسواق متأثراً بضعف توقعات خفض الفائدة

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، بينما فاق نمو الأجور التوقعات قليلاً عند 3.8 في المئة، ما يعكس صورة متباينة لسوق العمل. وزاد الضغط على الذهب بعد أن عبّر عدد من مسؤولي “الفيدرالي” عن نغمة حذرة، مما دفع الأسواق إلى تسعير احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة الثلث تقريباً.