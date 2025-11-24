الذهب يتراجع في دبي مع افتتاح الأسواق متأثراً بضعف توقعات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في دبي عند افتتاح الأسواق في أول يوم تداول من الأسبوع، منخفضة بمقدار 2.5 درهم للغرام.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 بلغ 487.25 درهماً للغرام صباح الاثنين، انخفاضاً من 489.75 درهماً عند إغلاق الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع. وبالمثل، انخفض سعر عيار 22 بمقدار 2.25 درهم ليصل إلى 451.25 درهماً. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد تراجع سعر عيار 21 وعيار 18 إلى 432.5 و370.75 درهماً للغرام، على التوالي.
وكان الذهب الفوري يتداول منخفضاً بشكل طفيف عند 4,047.63 دولار للأونصة.
قال دانيال تاكيدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “سكاي لينكس كابيتال”، إن المعدن الأصفر تراجع بسبب تلاشي التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، ما أثر سلباً على معنويات السوق.
وأضاف: “أظهر تقرير التوظيف الأمريكي المنتظر منذ فترة طويلة ارتفاع وظائف القطاعات غير الزراعية بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر، أي أكثر من ضعفي التقديرات الإجماعية البالغة 50 ألفاً، في حين أن غياب بيانات شهر أكتوبر زاد من حالة عدم اليقين بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستند إلى البيانات”.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، بينما فاق نمو الأجور التوقعات قليلاً عند 3.8 في المئة، ما يعكس صورة متباينة لسوق العمل. وزاد الضغط على الذهب بعد أن عبّر عدد من مسؤولي “الفيدرالي” عن نغمة حذرة، مما دفع الأسواق إلى تسعير احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة الثلث تقريباً.
وقال تاكيدين إن “المخاطر الجيوسياسية قد تسهم أيضاً في زيادة حالة عدم اليقين. ففي الشرق الأوسط، ما زالت التوترات مرتفعة، بينما يستمر الغموض في أوروبا الشرقية بشأن فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار. وإذا نجح الإطار الأخير للسلام، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على الأصول الآمنة”.