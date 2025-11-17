الذهب يتراجع في الإمارات وتوقع موجة صعود جديدة

يتوقع محللون أن يشهد الذهب المزيد من التصحيح (التراجع) قبل أن يعاود الصعود مجدداً ويعود لزيارة مستوى 4,500 دولار أمريكي العام المقبل.

وكان المعدن الثمين قد لامس مستوى 4,500 دولار أمريكي للأونصة الشهر الماضي ولكنه انزلق لاحقاً بسبب عمليات جني الأرباح. وأغلق نهاية الأسبوع عند 4,080.78 دولار للأونصة، متراجعاً بنسبة 2.62 في المئة. وفي الإمارات، تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً وعيار 22 قيراطاً بسعر 492.25 درهم و 455.5 درهم للجرام على التوالي.1

توقعات المحللين: تصحيح مؤقت وصعود طويل الأمد

قال أمير بوستة، رئيس فريق التسويق في CPT: "توقعاتي هي أن ينخفض الذهب إلى ما بين 3,700 و 3,800 دولار، ثم سيتعافى ويشهد موجة صعود قوية. وقد يعود لزيارة 4,500 دولار في المدى القريب".

وأضاف بوستة: "ما زلنا في الموجة التصحيحية، وسيستمر السعر في الانخفاض خلال هذه المرحلة. أعتقد أنه تصحيح صحي، لذلك يجب على الناس ألا يهلعوا في البيع والشراء، بل ينظروا إلى العوامل الأساسية (Fundamentals)". وأشار إلى أنه إذا كان هناك ضغط إضافي على أسعار الذهب، فقد يلامس حتى 4,900 دولار.

وقالت كومالبريت كور، مديرة الشريك الأقدم في XtremeMarkets، إن المعدن الأصفر انخفض مؤخراً، لكنه يتعافى ببطء.

وأضافت: "الذهب يتجه للصعود مجدداً بسبب العوامل الأساسية لأن الاتجاه صعودي (Bullish). أرى أن الذهب سيرتفع ليصل إلى حوالي 5,000 دولار في عامي 2026-2027 بسبب عوامل متعددة؛ منها التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة الصين ودول أخرى لاحتياطياتها من الذهب، وأداء الاقتصاد الأمريكي، وعوامل أخرى".

ضعف الدولار ومخاطر السوق

من جانبه، قال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro، إن ضعف الدولار الأمريكي والإشاعات حول استئناف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لبرامج شراء الأصول كانت محفزات لارتفاع الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي، لكن يومي الخميس والجمعة أظهرا بوضوح أن الأمر لم يعد طريقاً باتجاه واحد.

وأضاف كوبتسيكيفيتش: "في عام 2011، وصل الذهب إلى مستوى قياسي بفضل برامج التيسير الكمي. ومنذ بداية عام 2025، ارتفع المعدن الثمين بنسبة 60 في المئة وهو في طريقه لتحقيق ثاني أفضل مكسب سنوي في تاريخه بعد عام 1979.2 الشراء عند الانخفاضات والتخفيضات الرئيسية في أسعار الفائدة من البنوك المركزية هذا العام هي أشكال من التحفيز النقدي. وهي تؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار الأمريكي. وهذه البيئة مواتية للذهب".

من ناحية أخرى، هناك انطباع متزايد بأن الأسواق اكتفت من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

واختتم كوبتسيكيفيتش حديثه بالقول: "منذ نهاية الشهر الماضي، شهد الذهب عمليات بيع مكثفة بعد ارتفاعه، وهو ما يبدو محاولة من قِبل المضاربين على الانخفاض (Bears) لإظهار أنهم كسروا شوكة المضاربين على الصعود (Bulls). الذهب، شأنه شأن الأصول الأخرى عالية المخاطر، تعرض للتقويض في نهاية الأسبوع بسبب الانخفاض الحاد في فرص خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. إذا دفع أعضاء الفيدرالي السوق حقاً في هذا الاتجاه، فإن الدولار محكوم بالصعود والذهب بالانخفاض".

"ومع ذلك، ما زلنا نرى مخاطر أعلى من أن تُظهر البيانات القادمة من الولايات المتحدة تدهوراً حاداً في المشهد الاقتصادي. وفي هذه الحالة، يجب أن نتوقع ارتفاع الدولار والهروب من المخاطر، لكن في مثل هذه الحالات، يرتفع الذهب بشكل كبير في المراحل المبكرة، لينخفض لاحقاً بشكل حاد".