الذهب يتجه نحو 3000 دولار للأونصة في 2025

وأضاف أبو عاقلة: "قد نشهد قفزة أخرى في أسعار الذهب، لكنها لن تحدث هذا العام. لقد بدأنا العام بحوالي 2070 دولاراً ولدينا الآن مكاسب قدرها 600 دولار. عادةً لا نرى هذه القفزة الكبيرة في الذهب، مما يعني أننا قد لا نرى سعر 3000 دولار هذا العام. أعتقد أننا سنرى سعر الـ 3000 دولار العام المقبل. يمكن أن يرتفع الذهب إلى 2730-2740 دولاراً مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وخفض أسعار الفائدة في نوفمبر".