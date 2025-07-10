الذهب يتجاوز 400 درهم للجرام بدبي مع تصاعد التوترات التجارية العالمية

قفز الذهب بمقدار 2.5 درهم للجرام إلى أكثر من 400 درهم في دبي صباح الخميس، مع ارتفاع الأسعار العالمية فوق 3300 دولار للأوقية بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالخلاف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

صباح الخميس، قفزت أسعار الذهب عيار 24 بمقدار 2.5 درهم للغرام لتصل إلى 400.25 درهم، بينما افتتحت أسعار الذهب عيار 22 وعيار 21 وعيار 18 على ارتفاع عند 370.75 درهم، و355.5 درهم، و304.5 درهم للغرام على التوالي. وبلغ سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 3,323.59 دولار، بارتفاع نسبته 0.33%.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "متبادلة" جديدة على الشركاء التجاريين، وفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية، وما بين 25% و40% على السلع من 12 دولة أخرى، بما في ذلك الاقتصادات الآسيوية الأصغر وجنوب أفريقيا.

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أعلن ترامب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على واردات النحاس الأمريكية ورسوم بنسبة 50 في المائة على السلع من البرازيل، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.

صرّح مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس، قائلاً: "نتوقع فرض تعريفات جمركية متنوعة خاصة بقطاعات محددة، ولا يزال هناك غموض كبير بشأن نطاق هذه التعريفات وشكلها. من المرجح أن تزداد تقلبات السوق، لكن التطورات الأخيرة لا تُمثّل تصعيدًا في الحرب التجارية".

في حين أن الرسوم الجمركية ستبقى على الأرجح مرتفعة، مقارنةً بمستوياتها في بداية العام، وكذلك المخاطر الرئيسية، نعتقد أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة سيصل في نهاية العام إلى حوالي 15%. وأضاف: "سيكون هذا عائقًا أمام النمو، ولكنه ليس كافيًا لإحداث ركود، نظرًا لمرونة المستهلك الأمريكي وقدرة سلاسل التوريد العالمية على التكيف".