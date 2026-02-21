الذهب يتأهب لقفزة تاريخية بـ 6 آلاف دولار خلال العام

من المتوقع أن تصل أسعار الذهب، التي استقرت حول 5000 درهم للجرام هذا الأسبوع، إلى “مستويات جديدة” الأسبوع المقبل مع ارتفاع النشاط عندما تعود المراكز الآسيوية من عطلات رأس السنة الصينية الجديدة.
يتوقع المحللون أن الاتجاه السائد لا يزال يظهر خصائص صعودية يمكن أن تدعم مسارًا طويل الأجل نحو 10000 دولار.
أغلق الذهب يوم السبت عند 5,106.68 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 2.57 في المائة. وفي دبي، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 615.25 درهماً للجرام.
قضى الذهب معظم الأسبوع في التماسك ضمن نطاق ضيق نسبيًا، مدعومًا باستمرار المشاركين في تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية أكبر مع استمرار مراقبة التوترات في الشرق الأوسط عن كثب.
انخفض المعدن الثمين إلى ما دون 5000 دولار عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، لكنه تعافى ليتداول فوق هذا المستوى النفسي الرئيسي مرة أخرى مع تهافت المستثمرين على الشراء خلال الانخفاضات. وبالمثل، في دبي، يتداول سعر الذهب عيار 24 قيراطًا في نطاق 590 إلى 610 دراهم مؤخرًا.
“لقد هدأت ظروف التداول بشكل كبير منذ عمليات البيع الضخمة التي شهدتها نهاية يناير، حيث بدأ مجمع المعادن الثمينة يصبح مملًا مرة أخرى، وهو ما أعتبره أحد أكثر المؤشرات صعودية ممكنة. وهذا دليل على أن جنون المضاربة الذي سيطر على الجزء الأول من العام قد خمد، وأن المحركات الأساسية عادت للسيطرة،” قال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في Pepperstone.
“تظل تلك المحركات الأساسية صعودية بشكل عام. بينما التوترات الجيوسياسية هي ‘الرواية السائدة’ في الوقت الحاضر، فإن الحالة الصعودية بشكل عام لا تزال مدعومة ليس فقط بالطلب المستمر من مخصصي الاحتياطيات الذين يسعون إلى زيادة التنويع، ولكن أيضًا بتدفقات التجزئة حيث يخصص المشاركون بشكل متزايد نسبًا أكبر من محافظهم للمعدن الأصفر. يتوقع المرء أن يلعب هذا المحفز الأخير دورًا متزايدًا مرة أخرى اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل، عندما تعود المراكز الآسيوية من عطلات رأس السنة الصينية الجديدة،” أضاف.
إن تخفيف التوترات الجيوسياسية، وهو أمر يبدو غير مرجح إلى حد ما في الوقت الحاضر، قد يؤدي إلى تراجع متواضع في السبائك.
“أرى أن الانخفاضات يجب أن تستمر في اعتبارها فرصًا للشراء، نظرًا للحالة الصعودية الأساسية القوية المذكورة آنفًا، والتي تتعزز أكثر بفعل المخاوف المستمرة بشأن الطبيعة غير المستدامة للسياسات المالية للأسواق المتقدمة، ومن غير المرجح أن تتلاشى المخاوف على هذا الصعيد في أي وقت قريب. ويُعد قاع النطاق الأخير حول 4,850 دولارًا للأوقية، يليه مستوى 4,700 دولار للأوقية، أبرز مستويات الدعم، في حين أن تجاوز الارتفاعات الأخيرة عند 5,100 دولار للأوقية من المرجح أن يشجع المتداولين الجدد على الدخول في المعركة،” أضاف.
أشار زهير أنواري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في صندوق ريفاسي، إلى أن التقلبات انخفضت مؤقتًا خلال عطلات رأس السنة الصينية الجديدة. ومن المتوقع أن ترتد أحجام التداول الأسبوع المقبل، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة.
“بصفته أحد الأصول الرئيسية للملاذ الآمن، يستمر الذهب في الاستفادة من الطلب القوي والتحول الأوسع بعيدًا عن الأصول الأمريكية، مما يحمي مستويات الأسعار الحالية بفعالية وقد يغذي مكاسب جديدة. ويستند الارتفاع المستمر إلى تراكم البنوك المركزية، مما قد يوفر الدعم على المدى الطويل ويحد من مخاطر الهبوط. وقد تستمر توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية في دفع المعدن نحو الأعلى، بينما تغذي التوترات الجيوسياسية الحالية الطلب على أصول الملاذ الآمن،” أضاف.
ومع ذلك، أشار أنواري إلى أنه إذا تراجعت التوترات العالمية أو إذا تحولت توقعات السياسة النقدية إلى عدد أقل من تخفيضات أسعار الفائدة استجابةً للبيانات الاقتصادية الجديدة، فقد يتعرض الذهب لضغوط، مما يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل وجني أرباح محلي.
“من الممكن حدوث تصحيح أعمق إذا تحولت عوامل متعددة إلى الاتجاه الهبوطي في وقت واحد وبشكل مستمر، بما في ذلك نتائج أقوى من المتوقع من المحادثات الدبلوماسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، ومجلس احتياطي فيدرالي أكثر تشددًا، وتباطؤ في مشتريات البنوك المركزية من الذهب.
“من منظور المحفظة الداخلية، تضمنت استراتيجيتنا الأخيرة تشديد معايير المخاطر وتحقيق مكاسب في مراكزنا مع اقتراب الذهب من مستوى 5,000 دولار وزيادة عدم اليقين. وبينما لا يزال الاتجاه السائد يظهر خصائص صعودية يمكن أن تدعم مسارًا طويل الأجل نحو 10,000 دولار، فإن نهجنا الحالي هو الحفاظ على موقف حذر قبل تأكيد اتجاه واضح،” قال أنواري.
توقعت العديد من المؤسسات المالية العالمية أن يتجاوز الذهب 6,000 دولار هذا العام، خاصة بعد أن تجاوز مستوى 5,500 دولار في وقت سابق من هذا العام.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت AuAg Funds إنها تتوقع ارتفاع المعادن الثمينة فوق 6,000 دولار للأوقية هذا العام.
يتوقع بنك جي بي مورغان أيضًا أن تصل أسعار الذهب إلى 6,300 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026 مع استمرار الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين.