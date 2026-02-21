الذهب يتأهب لقفزة تاريخية بـ 6 آلاف دولار خلال العام

“أرى أن الانخفاضات يجب أن تستمر في اعتبارها فرصًا للشراء، نظرًا للحالة الصعودية الأساسية القوية المذكورة آنفًا، والتي تتعزز أكثر بفعل المخاوف المستمرة بشأن الطبيعة غير المستدامة للسياسات المالية للأسواق المتقدمة، ومن غير المرجح أن تتلاشى المخاوف على هذا الصعيد في أي وقت قريب. ويُعد قاع النطاق الأخير حول 4,850 دولارًا للأوقية، يليه مستوى 4,700 دولار للأوقية، أبرز مستويات الدعم، في حين أن تجاوز الارتفاعات الأخيرة عند 5,100 دولار للأوقية من المرجح أن يشجع المتداولين الجدد على الدخول في المعركة،” أضاف.