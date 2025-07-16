الذهب يتألق في 2025: قفزة تاريخية وأسعار قياسية تدفعه إلى صدارة الأصول العالمية

ارتفع الذهب بنسبة 26 بالمئة في النصف الأول من عام 2025، متفوقًا على جميع فئات الأصول الرئيسية، ومسجلًا 26 أعلى مستوى جديد على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية.

وبفضل ضعف الدولار واستقرار أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أعاد المعدن النفيس تأكيد مكانته كأصل آمن وسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.

وفقًا لتوقعات مجلس الذهب العالمي لمنتصف العام، كان ارتفاع أسعار الذهب في النصف الأول من العام مدعومًا بمزيج استثنائي من الظروف الاقتصادية الكلية: تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات التيسير النقدي، وأسوأ بداية للدولار الأمريكي منذ عام 1973. وفي الوقت نفسه، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن مع استمرار الاحتكاكات التجارية والضغوط التضخمية وتقلبات السوق العالمية.

شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية انتعاشًا حادًا، حيث ارتفع إجمالي حيازاتها بمقدار 397 طنًا - أي ما يعادل 38 مليار دولار أمريكي - ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى 383 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 41%. كما بلغ متوسط أحجام تداول الذهب اليومية مستوى قياسيًا بلغ 329 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مشاركة قوية من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في أسواق التداول خارج البورصة (OTC)، والعقود الآجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة.

واصلت البنوك المركزية مشترياتها الاستراتيجية من الذهب، وإن كانت أقل من المستويات القياسية المسجلة في عامي 2022 و2023. ويعكس تراكمها المستدام - كتحوط ضد تقلبات العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي - تحولاً أوسع نطاقاً بعيداً عن الاحتياطيات التي يهيمن عليها الدولار.

حدد نموذج إسناد عائد الذهب التابع لمجلس الذهب العالمي ثلاثة محركات رئيسية وراء ارتفاع النصف الأول من العام:

أولا، تكلفة الفرصة (7% من عائد الذهب): أصبح الذهب أكثر جاذبية نسبيا في مقابل ضعف الدولار وعوائد السندات المنخفضة، وهو ما لم يقدم سوى القليل من الحوافز للاحتفاظ بأصول الدخل الثابت.

ثانيا، المخاطر وعدم اليقين (4%): أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة - وخاصة فيما يتصل بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتهديدات التعريفات الجمركية - فضلاً عن الهشاشة الاقتصادية الأوسع نطاقاً إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن.

ثالثا، الزخم (5%): أدت التدفقات الإيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة ونشاط التداول إلى خلق حلقة تغذية مرتدة، مما أدى إلى تضخيم المسار الصعودي للذهب.

يتوقع محللو مجلس الذهب العالمي، في النصف الثاني من عام 2025، أن يواجه سوق الذهب منعطفًا حاسمًا. ووفقًا للتوقعات الحالية، من المرجح أن يظل الذهب في نطاق ضيق، مع احتمال ارتفاع يتراوح بين 0% و5%، وهو ما يُترجم إلى عائد سنوي يتراوح بين 25% و30%.

يشير التقرير إلى أن "الذهب يبدو أنه أخذ في الاعتبار جزءًا كبيرًا من المشهد الاقتصادي الكلي الحالي. لكن المسار المستقبلي يعتمد بشكل كبير على كيفية تطور الظروف الاقتصادية، لا سيما في ظل التضخم المستمر وعدم اليقين المتعلق بالتجارة".

من المتوقع أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام نتيجةً لزيادات الرسوم الجمركية العالمية، مع توقعات بوصول مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9%. ومن المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية، وخاصةً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورةً من التيسير الكمي الحذر في الربع الأخير، مع احتساب خفضٍ في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. قد تُسهم هذه العوامل في استدامة اهتمام المستثمرين بالذهب.

مع ذلك، قد يؤثر ارتفاع الأسعار سلبًا على طلب المستهلكين ويحفز إعادة التدوير، مما قد يحدّ من فرص الارتفاع. وبينما يُرجّح أن يبقى إقبال المؤسسات والبنوك المركزية قويًا، فإن مراكز صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة لم تصل إلى حدّها الأقصى بعد، مما يشير إلى وجود مجال لتجديد الشراء قد يُفاقم من تدهور المعنويات.

يتوقع مجلس الذهب العالمي (WGC) تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، كالركود التضخمي أو الركود الاقتصادي الشامل. في هذا السيناريو، قد يرتفع سعر الذهب بنسبة تتراوح بين 10% و15% أخرى في النصف الثاني، لينهي العام بارتفاع يقارب 40%.

ويقول التقرير إن "مثل هذه البيئة من المرجح أن تحفز المزيد من تدفقات الاستثمار نحو الملاذ الآمن، وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وتسريع تنويع البنوك المركزية بعيداً عن الدولار الأميركي".

على سبيل المثال، تراكمت في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ما يزيد قليلاً عن 500 طن خلال العام الماضي، وهو أقل بكثير من الكميات التي تراكمت خلال دورات الصعود السابقة، والتي تراوحت بين 700 و1100 طن. ولا تزال صافي المراكز الطويلة في بورصة كومكس أقل من ذروتها التاريخية، مما يعزز فكرة أن السوق لم يصل بعد إلى ذروة الشراء.

في المقابل، قد تُشكّل نتيجة جيوسياسية واقتصادية أكثر تفاؤلاً - وإن كانت تُعتبر أقل احتمالاً - ضغطاً على الذهب. سيؤدي حل النزاعات التجارية الرئيسية، ونمو عالمي أقوى، وارتفاع العائدات إلى كبح الطلب على أصول الملاذ الآمن. في ظل هذا السيناريو، قد يتراجع الذهب بنسبة تتراوح بين 12% و17% من مكاسبه في النصف الأول من العام، ليُنهي العام بعوائد متواضعة من خانة الآحاد.

من شأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانتعاش الدولار أن يرفعا تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يؤدي إلى خروج تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وتقليص مشتريات البنوك المركزية. ومع ذلك، قد يُخفف تجدد اهتمام المستهلكين بأسعار أقل وتراجع إعادة التدوير من أي انخفاض.

يرى محللو المعادن النفيسة أنه مع استمرار تطور المشهدين العالميين الكلي والجيوسياسي، يظل الذهب في وضع فريد يُمكّنه من أن يكون أصلًا تكتيكيًا واستراتيجيًا. ويؤكد أداءه القوي في النصف الأول من العام على إقبال المستثمرين على حماية محافظهم الاستثمارية وتنويعها في ظل تزايد حالة عدم اليقين. وفي نهاية المطاف، يؤكدون أنه مع تعديل البنوك المركزية لسياساتها وتطور الديناميكيات الجيوسياسية، تظل أساسيات الذهب - مدعومة باهتمام مؤسسي واسع، وطلب مرن من البنوك المركزية، ونقص في العرض - متينة. وأشاروا إلى أن الذهب، سواءً في حالة استقرار أو ارتفاع متجدد، يواصل إثبات قيمته في ظل نظام عالمي سريع التغير.

في حين تشير التوقعات الإجماعية إلى آفاق مستقرة، وإن كانت إيجابية بعض الشيء، لما تبقى من عام ٢٠٢٥، فإن أي انحراف عن هذه التوقعات - لا سيما نحو الركود التضخمي أو التصعيد الجيوسياسي - قد يُعيد إشعال شرارة دفعة صعودية قوية. وفي المقابل، أشاروا إلى أن حل النزاعات العالمية والتسارع الاقتصادي قد يُضعفان جاذبية الذهب مؤقتًا.