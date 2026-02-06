الذهب.. "هبوط اضطراري" قبل رحلة الصعود الكبرى

إن التداول المضطرب في الذهب هو تذكير قاسٍ بأن الأسعار لا ترتفع بشكل مستقيم فقط’، على الرغم من أن الاتجاه طويل الأجل للمعدن الثمين يبدو أعلى. بعد الارتفاع لعدة أشهر، عكست أسعار الذهب مسارها في الأيام الأخيرة من يناير، حيث انخفضت بأكثر من 10 في المائة خلال تداولات الجمعة، فيما وصفته بلومبرج نيوز بأنه أكبر انخفاض خلال اليوم منذ أوائل الثمانينيات.

جاء هذا التحول بعد فترة وجيزة من اقتراب أسعار الذهب من 5600 دولار وتجاوزها مرارًا أهداف العديد من المتنبئين. “لقد كان انعكاسًا دراماتيكيًا”، قالت كاتي ستوكتون، الخبيرة الاستراتيجية الفنية ومؤسسة Fairlead Strategies. “لم يؤكد أي إشارات بيع كبيرة، لكنه سمح بإشارة بيع قصيرة الأجل. افتراضنا في هذا هو أنه بداية تراجع’، وليس بالضرورة مرحلة تصحيحية طويلة.”

عكس الذهب بعض تلك الخسائر في غضون أيام قليلة. ارتفع المعدن بنسبة 65 في المائة في عام 2025، وهو أفضل مكسب سنوي له في ما يقرب من نصف قرن. لقد أثبت أنه مرغوب فيه في عالم غير مؤكد ومن المتوقع أن يظل كذلك. “لقد صمد أمام اختبار الزمن كقيمة مخزنة”، قالت ستوكتون.

لقد سحر البشر بالمعدن الأصفر اللامع لآلاف السنين. حتى في العصور القديمة، كان يُصنع منه المجوهرات، ويُستخدم للزينة، ويُتداول كعملة أو يُحتفظ به كملاذ آمن لحماية الثروة. الآن، في هذه الأوقات من التداول العالمي عالي السرعة للأسهم والسندات والعملات الرقمية، يعتقد العديد من المستثمرين أن الذهب لا يزال له مكانه كملاذ آمن لا مثيل له. “إن مناخ المخاطر الجيوسياسية... مرتفع بالتأكيد على مستوى مستدام مقارنة بما كان عليه قبل 10 أو 15 أو 20 عامًا”، قال جيم ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في HSBC. “وهذا يتوافق مع عدم اليقين في السياسة الاقتصادية.”

قال ستيل إنه بالعودة إلى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، كان سوق الذهب حساسًا للغاية للتوترات الجيوسياسية وتداول بشكل مختلف عما كان عليه في الماضي. “عندما وقعت أحداث جيوسياسية، وهو ما حدث بالتأكيد، كان الذهب يميل إلى التخلي عن مكاسبه عندما تم التعامل معها،” قال. “ما حدث في السنوات الخمس الماضية هو أن الذهب لم يعد يتخلى عن المكاسب التي يحققها من الأحداث الجيوسياسية. إنه يحتفظ بمعظم المكاسب، لذلك عندما يأتي الحدث التالي، يمكنه بعد ذلك

المضي قدمًا. ”

العوامل التي كانت تدفع الذهب إلى جانب المخاطر الجيوسياسية هي عدم اليقين في السياسات والمخاوف بشأن الحروب التجارية، وضعف الدولار، وارتفاع العجز المالي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، دعم الشراء القوي من قبل البنوك المركزية العالمية السعر.

تزامن بدء بيع الذهب الأسبوع الماضي مع أنباء عن اختيار الرئيس دونالد ترامب لحاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش ليحل محل جيروم باول عندما يتنحى عن منصبه كرئيس في مايو. خفف تعيين وارش المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. لطالما اعتبر وارش متشددًا بشأن التضخم ومن المتوقع أن يقاوم الدعوات لخفض أسعار الفائدة إذا اعتقد أن ذلك سيؤدي إلى التضخم. “يرتبط الانخفاض (في أسعار الذهب) ارتباطًا وثيقًا بجني الأرباح الذي أثارته إعلان البيت الأبيض عن وارش كرئيس قادم للاحتياطي الفيدرالي،” أشار ستيل، مضيفًا “إنه تقليل لعدم اليقين.”

ارتفع الذهب مع تراجع الدولار، ولكن إذا كانت رئاسة وارش تعني عددًا أقل من تخفيضات أسعار الفائدة مما كان متوقعًا، فقد يرتفع الدولار، وهو أمر سلبي للذهب.

أضاف المضاربون إلى عمليات الشراء المحمومة منذ بداية العام. رفعت بورصة شيكاغو التجارية (CME) متطلبات الهامش للمستثمرين في عقود المشتقات الخاصة بها اعتبارًا من يوم الاثنين، مما أجبر بعض المستثمرين على البيع.

عندما تكون الأسواق فوضوية، يلجأ العديد من المحللين إلى المحللين الفنيين لقدرتهم على توفير خارطة طريق غير عاطفية لمسار الأسعار المحتمل بناءً على تاريخ السعر والحجم.

قال ستوكتون، الذي يدرس الرسوم البيانية والاستراتيجيات الفنية، إن سعر الذهب قد يجد دعمًا حول متوسط الحركة لمدة 50 يومًا، والذي كان حوالي 4,455 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي. يراقب العديد من المستثمرين متوسطات الحركة كإشارات زخم. في هذه الحالة، سيكون متوسط 50 يومًا هو متوسط آخر 50 سعر إغلاق، وإذا حافظ الذهب على مستواه فوقه، فسيكون ذلك إيجابيًا. وإذا انخفض دونه وبقي هناك، فهناك مجموعة أخرى من الإشارات التي يجب مراقبتها عند مستويات أدنى.

“كانت سرعة الارتفاع سريعة جدًا. لقد فاجأت التوقعات،” قالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في ستاندرد تشارترد. “كان هناك الكثير من الزخم وراء الارتفاع، لذا فإن التصحيح سيكون صحيًا للاتجاه طويل الأجل.” كانت قد استهدفت أقل من 4,000 دولار للأوقية كحد أدنى محتمل لهذا العام، و 5,500 دولار للأوقية كحد أقصى للنطاق، وهو مستوى تم تجاوزه مؤقتًا.

قال خبراء استراتيجية الذهب إن ارتفاع الذهب كان مبالغًا فيه، ولكن بسبب العوامل الدافعة وراء سعر المعدن، كان من الصعب تحديد متى سيتعثر.

في أكتوبر، ذكرت صحيفة الخليج تايمز توقعات الذهب، بما في ذلك توقعات من جولدمان ساكس بأن الذهب قد يصل إلى 4,900 دولار للأوقية هذا العام. في الأسبوعين الماضيين، رفعت جولدمان هذا التوقع إلى 5,400 دولار للأوقية، وهو رقم تم تجاوزه بسرعة.

قالت ستوكتون إن التراجع قد يستمر لبضعة أسابيع، ولا تعتقد أنه يمثل مشكلة طويلة الأجل للسوق. وقالت إنه إذا استمر الذهب في الضعف، فهناك مستوى دعم فني آخر عند 3,924 دولارًا للأوقية وآخر عند 3,775 دولارًا للأوقية. “عادة ما تكون التراجعات أسرع وأكثر عنفًا من التحركات الصعودية، ولكن ربما يكون هذا مختلفًا بعض الشيء بسبب مدى سرعة وعنف تلك الحركة الصعودية،” قالت ستوكتون.

يأتي مصدر دعم لسوق الذهب من البنوك المركزية في العالم، ومن المتوقع أن تستمر في الشراء. “قالت البنوك المركزية التي أصدرت بيانات إنها تريد تعزيز ميزانياتها العمومية، وهي قلقة بشأن المخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى الأهداف التقليدية المتعلقة بالرغبة في تحقيق الاستقرار في الاحتياطيات وامتلاك أصول سائلة توفر عوائد،” قالت كوبر. وأضافت أنه يبدو أن البنوك المركزية تقلل من حيازاتها من العملات لصالح الذهب.

اشترت البنوك المركزية أكثر من 863 طناً من الذهب العام الماضي وستفعل الشيء نفسه هذا العام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. ويتوقع كوبر أن تشتري بنفس الوتيرة هذا العام. وقد ظل المستثمرون يشترون الذهب بطرق عديدة. وتعد صناديق المؤشرات المتداولة إحدى طرق الاستثمار في الذهب نفسه وكذلك في شركات تعدين الذهب. وتعتبر سبائك الذهب والعملات والمجوهرات طرقاً أخرى للاستثمار.

قال ستيل من بنك HSBC’s إن مجموعة تقليدية من المشترين من المرجح أن تكون أقل نشاطاً هذا العام. “نحن نشهد الكثير من تدمير الطلب. نتوقع أن ينخفض الطلب على المجوهرات بنسبة مزدوجة هذا العام،” قال. وتعد الصين والهند من الأسواق الكبيرة للمجوهرات حيث يشتري المستهلكون بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة التي تأتي هذا الشهر، وديوالي وموسم الزفاف الهندي في الخريف. “العملات والسبائك الصغيرة في انخفاض. ما هو في ارتفاع هو السبائك الكبيرة وهذا هو الطلب المؤسسي وذوي الثروات العالية،” قال.

قال كوبر إن الشراء الصيني حول رأس السنة القمرية الجديدة، في 17 فبراير، يمكن أن يكون الاختبار التالي لمعرفة حجم الطلب المادي في السوق.

قال الاستراتيجيون أيضاً إن إعادة تدوير الذهب من قبل المستهلكين أقل مما قد يُتوقع مع الأسعار المرتفعة الحالية. “أتوقع زيادة كبيرة في المعروض من إعادة التدوير هذا العام، لكن السوق يجب أن يستقر أولاً،” قال ستيل.

مع ارتفاع الذهب، زاد المستثمرون من تخصيصاتهم، وفضل البعض المعدن على الملاذات الآمنة التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف بشأن تخفيض قيمة الدولار.

أفادت التقارير أن نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، الاستراتيجي العالمي في جي بي مورغان، قام بنمذجة سعر نظري للذهب، بناءً على فكرة أن المستثمرين سيزيدون حصتهم من حيازات الذهب. وقال إنه إذا ارتفعت التخصيصات إلى 4.6 في المائة من محافظ القطاع الخاص من ثلاثة في المائة حالياً، فإن ذلك سيؤدي إلى سعر للذهب يتراوح بين 8000 دولار و 8500 دولار للأوقية “خلال السنوات القادمة”.

في الوقت الحالي، سوق الذهب غير مستقر بعد الارتفاع السريع في الأسعار ثم الانخفاض الحاد. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعافى السوق العالمي من هذا الاضطراب. يحذر الاستراتيجيون من أن بعض المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق في الصيف والخريف الماضيين قد يخافون من التقلبات وينضمون إلى البائعين.

قال كوبر إن المشترين بالتجزئة كانوا من بين أحدث الوافدين ببعض أعلى الأسعار.

“عادةً عندما نرى هذه الأنواع من التصحيحات، تميل الكثير من المراكز الأضعف إلى التصفية،” قال كوبر. “سيتم اختبار هذه المراكز الأضعف عند هذه المستويات الآن... على المدى الطويل، لا تزال العديد من العوامل الهيكلية موجودة.”