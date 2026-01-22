الذهب قد يندفع نحو حاجز الـ 5,000 دولار التاريخي

هل يمكن لأسعار الذهب أن تلامس مستوى 5,000 دولار في المستقبل القريب؟ ولكن الأهم من ذلك، هل ستتمكن من الحفاظ على هذا المستوى؟
في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من عام 2026، نجح "المعدن الأصفر" في كسر مستويي 4,700 و4,800 دولار على التوالي، مسجلاً مستويات قياسية جديدة. ويتركز اهتمام السوق حالياً على متى سيختبر الذهب مستوى 5,000 دولار، في ظل الطلب على الملاذ الآمن.
بحلول مساء الخميس، جرى تداول المعدن عند 4,837.62 دولار للأوقية، بارتفاع قدره 0.06 في المئة.
وقالت ديلين وو، استراتيجية الأبحاث في "بيبرستون" (Pepperstone): "لقد أرسل الذهب بالفعل إشارة واضحة - هذا الارتفاع ليس مجرد طفرة قصيرة الأجل، بل هو إعادة تعريف لنطاق تسعير السوق. وبعد اختراق مستوى 4,700 دولار، واصل الذهب الفوري صعوده في 21 يناير، متجاوزاً بنجاح مستوى 4,800 دولار للأوقية، ليحقق مرة أخرى رقماً قياسياً. ومع هذا الزخم الصعودي القوي، يتساءل السوق بشكل طبيعي - كم من الوقت سيمضي قبل أن يختبر الذهب مستوى 5,000 دولار؟ وإذا وصل إلى هذا الرقم المستدير الرئيسي، فهل سيكون قادراً على الصمود وتأسيس دعم جديد؟".
من منظور فني، كسر الذهب مستويي 4,700 و4,800 دولار على التوالي مع تراجعات طفيفة للغاية، مما يعكس اهتماماً شرائياً قوياً بشكل استثنائي. وقد دفعت التدفقات المضاربية قصيرة الأجل ورؤوس أموال الملاذ الآمن الأسعار نحو الارتفاع معاً، مما حافظ على اتجاه صعودي قوي ومستمر.
وأضافت استراتيجية الأبحاث في "بيبرستون": "تستمر التوترات الجيوسياسية العالمية في التصاعد، وتستمر الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، كما تزيد الشكوك المحيطة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الجاذبية النسبية للذهب مقابل الأصول ذات المخاطر. وفي الوقت نفسه، تظل العوامل الصعودية على المديين المتوسط والطويل صلبة؛ حيث دفع اتجاه (إلغاء الدولرة) البنوك المركزية إلى الاستمرار في تجميع الذهب، ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبقاء الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والطلب الفعلي قوياً - كل هذه العوامل مجتمعة تعمل على استقرار قاعدة السعر".
وتعتقد "وو" أن الذهب يمكنه اختبار مستوى 5,000 دولار، لكن الحفاظ على هذا المستوى لن يكون سهلاً ولا يضمن استقراراً فورياً للمعدن الثمين.
واختتمت قائلة: "السبب بسيط - وهو أن مستوى 5,000 دولار يمثل رقماً مستديراً ذا أهمية رمزية وعاطفية عالية. قد يختار كل من المتداولين الفنيين والمراهنين على الصعود طويل الأجل تقليص مراكزهم، أو الانتظار، أو حتى التداول عكس الاتجاه عند هذا المستوى. لذلك، قد تشتد حدة التقلبات، وقد يصبح الانقسام في السوق واضحاً. وبناءً على ذلك، فإن السؤال الرئيسي ليس ما إذا كان بإمكان الذهب بلوغ 5,000 دولار، بل ما إذا كان سيحصل على الدعم بعد الوصول إلى ذلك المستوى. فإذا كانت التراجعات محدودة وقصيرة الأجل، فقد يشير ذلك إلى أن قاعدة السعر آخذة في الارتفاع، مما يمهد الطريق للمرحلة التالية من المكاسب".