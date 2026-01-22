الذهب قد يندفع نحو حاجز الـ 5,000 دولار التاريخي

واختتمت قائلة: "السبب بسيط - وهو أن مستوى 5,000 دولار يمثل رقماً مستديراً ذا أهمية رمزية وعاطفية عالية. قد يختار كل من المتداولين الفنيين والمراهنين على الصعود طويل الأجل تقليص مراكزهم، أو الانتظار، أو حتى التداول عكس الاتجاه عند هذا المستوى. لذلك، قد تشتد حدة التقلبات، وقد يصبح الانقسام في السوق واضحاً. وبناءً على ذلك، فإن السؤال الرئيسي ليس ما إذا كان بإمكان الذهب بلوغ 5,000 دولار، بل ما إذا كان سيحصل على الدعم بعد الوصول إلى ذلك المستوى. فإذا كانت التراجعات محدودة وقصيرة الأجل، فقد يشير ذلك إلى أن قاعدة السعر آخذة في الارتفاع، مما يمهد الطريق للمرحلة التالية من المكاسب".