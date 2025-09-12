الذهب عيار 22 يسجل 408 دراهم في دبي ويعادل أعلى مستوى تاريخي

وجاء في تعليقها: «لا يزال السوق يميل نحو خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو على الأقل رسالة تيسيرية مشروطة. وإذا أكد الاحتياطي الفيدرالي هذا التوجه وأشارت التوجيهات المستقبلية إلى إمكانية مزيد من الخفض، فقد تنخفض العوائد الحقيقية أكثر، الأمر الذي يعزز قاعدة الذهب المرتفعة. وعلى العكس، إذا ركز الفيدرالي على مخاطر التضخم وأشار إلى الحذر بشأن وتيرة التخفيف النقدي، فقد يدفع ذلك الذهب إلى مرحلة من التذبذب قبل أن يتأكد الاتجاه الأكبر».