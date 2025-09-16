الذهب الى مستويات قياسية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة

ارتفع سعر السبائك إلى 3,686 دولارًا للأونصة في آسيا، متجاوزًا أعلى مستوى تاريخي له يوم الاثنين عند 3,685 دولارًا، مدعومًا بضعف الدولار الذي لامس أدنى مستوى له في سبعة أسابيع. وارتفع الذهب الآن بأكثر من 40% هذا العام، متفوقًا على فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويشير المحللون إلى مشتريات البنوك المركزية، والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي كعوامل داعمة. وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن السبائك قد تقترب من 5,000 دولار للأونصة إذا تحولت، ولو نسبة ضئيلة، من حيازات سندات الخزانة الخاصة إلى المعدن.