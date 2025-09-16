الذهب الى مستويات قياسية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء، بدعم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام هذا الأسبوع.
ويراهن المستثمرون ليس فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بل أيضا على احتمال المزيد من التيسير النقدي في ظل إظهار أكبر اقتصاد في العالم علامات التوتر.
من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى أسعار الفائدة القياسية ثابتة لمدة خمسة اجتماعات متتالية، بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر/أيلول، مما يجعل سعر الفائدة أقرب إلى 4.1%.
ارتفع سعر السبائك إلى 3,686 دولارًا للأونصة في آسيا، متجاوزًا أعلى مستوى تاريخي له يوم الاثنين عند 3,685 دولارًا، مدعومًا بضعف الدولار الذي لامس أدنى مستوى له في سبعة أسابيع. وارتفع الذهب الآن بأكثر من 40% هذا العام، متفوقًا على فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويشير المحللون إلى مشتريات البنوك المركزية، والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي كعوامل داعمة. وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن السبائك قد تقترب من 5,000 دولار للأونصة إذا تحولت، ولو نسبة ضئيلة، من حيازات سندات الخزانة الخاصة إلى المعدن.
من المتوقع أن تكون لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي آثارٌ كبيرة على دول الخليج، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يُلزم البنوك المركزية في المنطقة باتباع السياسة النقدية الأمريكية على نطاق واسع. لذا، من المرجح أن يُحاكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الإماراتي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وغيرهما. ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض أن يُيسّر شروط التمويل للشركات والمستهلكين، ويُحفّز النشاط العقاري، ويدعم أسواق الأسهم في جميع أنحاء المنطقة.
بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، يُعدّ الذهب مصدر جذب قويّ، خاصةً كوسيلة تحوّط من ضعف الدولار وعدم اليقين الجيوسياسي. تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضمّ بعضًا من أكبر أسواق تجارة الجملة والتجزئة للذهب في العالم، طلبًا متزايدًا بالفعل. في الوقت نفسه، قد يُعزّز انخفاض أسعار الفائدة تدفقات السيولة إلى أسواق الأسهم في دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة، مما يُحافظ على الزخم الصعودي الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة.
في الإمارات العربية المتحدة، يرى محللو العقارات أن التوافق المتوقع مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد يُعزز سوق العقارات المزدهر أصلًا. وقد تتحسن القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، التي تعرّضت لضغوط بعد زيادات أسعار الفائدة المتتالية منذ عام ٢٠٢٢، مما يُعزز الطلب من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.
مع توقعات بتسجيل معاملات العقارات السكنية في دبي أرقامًا قياسية بحلول عام 2025، ورؤية أبوظبي ارتفاعًا مطردًا في المبيعات ونشاط الرهن العقاري، قد يُعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على المساكن، لا سيما في الفئات المتوسطة والمعقولة. ومن المرجح أيضًا أن يستفيد المطورون من انخفاض تكلفة التمويل لإطلاق مشاريعهم، مما يعزز الثقة في هذا القطاع.
قد يُخفِّض انخفاض أسعار الفائدة أيضًا تكلفة رأس المال لشركات الطاقة العملاقة المملوكة للدولة والتكتلات التي تسعى إلى تنويع استثماراتها، مع تخفيف أعباء الديون على الشركات المعرضة لتكاليف خدمة الديون المرتفعة. في المقابل، ستظل البنوك المركزية حذرة، إذ قد يُفاقم انخفاض أسعار الفائدة الضغوط التضخمية في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
في الوقت الحالي، تتماشى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع المزاج العالمي. فتوقعات دورة التيسير النقدي بقيادة الاحتياطي الفيدرالي تعزز شهية المخاطرة، وترفع تقييمات الأسهم والعقارات، وتدفع الذهب نحو آفاق جديدة. لذا، قد يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ليس فقط على مسار النمو الأمريكي، بل أيضًا على المناخ النقدي والاستثماري في منطقة الخليج.
أقنعت الأدلة المتزايدة على ضعف سوق العمل الأمريكي - من ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى معدل بطالة منذ عام 2021 - الأسواق بأن تخفيف السياسة النقدية أمر لا مفر منه. وصرح ستيفن إينيس من شركة إس بي آي لإدارة الأصول: "لأول مرة منذ أربع سنوات، يفوق عدد الباحثين عن عمل عدد الوظائف المتاحة. هذه النسبة وحدها تُخبر الاحتياطي الفيدرالي بكل ما يحتاج إلى معرفته: عادت تخفيضات أسعار الفائدة إلى الواجهة".
سيكشف البنك المركزي الأمريكي أيضًا عن "مخطط النقاط" الفصلي لتوقعات أسعار الفائدة، وهو دليل سيحلله المستثمرون للحصول على مؤشرات على مسار السياسة النقدية حتى عام 2026. ومن المرجح أن يكون المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع حاسمًا في تشكيل التوقعات. في حين لا يزال التضخم مرتفعًا، فإن تباطؤ التوظيف، وتباطؤ سوق الإسكان، وتراجع ثقة المستهلك، تُغذي حلقة مفرغة من ضعف النمو، وهو ما يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا لمعالجته.
تُعزز التطورات السياسية زخمَ الحذر. فقد كثّف الرئيس دونالد ترامب دعواته لخفض تكاليف الاقتراض، في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة هيكلة قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وتُبرز مساعيه لإقالة ليزا كوك، والتأكيد السريع من مجلس الشيوخ على تعيين المستشار الاقتصادي ستيفن ميران في مجلس المحافظين، النفوذَ المتزايد للبيت الأبيض على لجنة تحديد أسعار الفائدة. كما أشار ترامب إلى محادثات مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق إطاري بشأن تطبيق تيك توك، مما يُنعش الآمال في تخفيف التوترات التجارية.
أدى احتمال تخفيف السياسة النقدية الأمريكية إلى ارتفاع حاد في أسواق الأسهم العالمية. وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة خلال الليل، وتبعتهما البورصات الآسيوية. وحققت بورصات طوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي وسول مكاسب، بينما تأخرت بورصتا سنغافورة وويلينغتون. ويراهن المستثمرون على أن استمرار التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب مؤشرات على تحسن العلاقات الأمريكية الصينية، قد يُطيل أمد موجة ارتفاع أسعار الأسهم.
في غضون ذلك، لا يزال الدولار الأمريكي تحت الضغط، مما يعزز صعود الذهب. استقرت الفضة قرب أعلى مستوى لها في 14 عامًا، وانخفض البلاتين، وارتفع البلاديوم. ومع إعادة المستثمرين تموضعهم استعدادًا لدورة من تخفيضات أسعار الفائدة تستمر لعدة أشهر، يبدو دور الذهب كأداة تحوط غير مُدرّة للعائد أكثر جاذبية.