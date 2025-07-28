الذهب: الجسر الاستراتيجي بين الأصول البديلة والسيولة في عالم الاستثمار المتطور

في السنوات الأخيرة، تزايد لجوء المستثمرين المؤسسيين إلى الأصول البديلة سعياً وراء عوائد أعلى، وتنويع أوسع، والعزل عن دورات السوق التقليدية. ومع ذلك، غالباً ما تأتي هذه المزايا مصحوبة بمقايضات، مثل: شح السيولة، وتأخر التقييمات، والتعرض للصدمات الاقتصادية التي قد لا تُحتسب فوراً.

وعلى هذه الخلفية، يقترح تقرير صدر مؤخرا عن مجلس الذهب العالمي إعادة النظر في دور الذهب ــ ليس فقط باعتباره ملاذاً آمناً تقليدياً، بل أيضاً باعتباره عنصراً استراتيجياً ضمن المشهد المتطور للاستثمار البديل.

مع أن الذهب لا يُصنف دائمًا كـ"أصل بديل"، إلا أنه يتمتع بخصائص تجعله مُلائمًا تمامًا لتكملة هذه المحافظ. فهو يتمتع بسيولة عالية، وارتباط ضعيف بمعظم فئات الأصول، وله سجل حافل من المرونة خلال فترات الضغط النظامي. هذه الخصائص تجعل الذهب بمثابة موازنة طبيعية لنقص السيولة والغموض اللذين غالبًا ما يميزان استثمارات السوق الخاصة.

لقياس قيمة الذهب في محفظة استثمارية متنوعة، يستخدم التقرير محاكاة مونت كارلو دقيقة باستخدام بيانات تاريخية تمتد لعشرين عامًا. النتائج واضحة: المحافظ التي تُخصص نسبة تتراوح بين 5% و8% للذهب تتفوق باستمرار على المحافظ التي لا تُخصص له من حيث العائدات المعدلة للمخاطر. يُقلل الذهب من التقلبات، ويُخفف من حدة الانخفاضات، ويُعزز كفاءة المحفظة الإجمالية. على سبيل المثال، في محاكاة مدتها 20 عامًا، شهدت المحافظ التي تُخصص لها الذهب أقصى انخفاض بنسبة -38.8%، مقارنةً بـ -43.2% بدونه. حتى في الأطر الزمنية الأقصر، أدى إدراج الذهب إلى تحسين نسب شارب وتقليل مخاطر الهبوط.

بالنسبة للمستثمرين، تتداخل الأسواق العامة والخاصة في سلسلة متصلة من السيولة والعوائد والتقلبات. يكمن الاختلاف في التوقيت وسهولة الوصول. ويدخل الذهب ضمن هذه السلسلة، ليس لأنه يُحاكي الأصول العامة أو الخاصة، بل لأن خصائصه تتكامل بينهما، كما صرحت ماريسا سليم، كبيرة الباحثين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمجلس الذهب العالمي.

يتعمق التحليل أكثر من خلال اختبار تحمل المحافظ الاستثمارية للضغوط في ظل أربعة سيناريوهات لصدمات الاقتصاد الكلي: ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، وانهيار أسواق الأسهم، واتساع فروق أسعار الفائدة. في جميع الحالات، ساهم الذهب في تقليل خسائر المحفظة الاستثمارية بما يتراوح بين 50 و90 نقطة أساس. تؤكد هذه النتائج دور الذهب كممتص صدمات موثوق، خاصةً عندما تتعرض الأصول التقليدية والبديلة لضغوط متزامنة.

لكن قيمة الذهب تتجاوز مجرد الأرقام. يُقدّم التقرير مفهوم "سلسلة المحافظ الاستثمارية"، حيث لا تُعتبر الأسواق العامة والخاصة خيارات ثنائية، بل نقاطًا على طول طيف من السيولة والعوائد والتقلبات. في هذه السلسلة، يُشكّل الذهب جسرًا. فهو يتداول بفورية الأسواق العامة، ولكنه يُوفّر الاستقرار الدفاعي الذي غالبًا ما تسعى إليه الاستراتيجيات الخاصة. هذه الثنائية تجعل الذهب ذا قيمة خاصة في بيئة اليوم، حيث تتقلص سيولة الأسواق الخاصة وتطول مواعيد الخروج.

في الواقع، يُسلّط التقرير الضوء على تباطؤ ملحوظ في نشاط صفقات السوق الخاصة والاكتتابات العامة الأولية، مما أدى إلى عرقلة إعادة توزيع رأس المال. وتبرز ابتكارات مثل الصناديق الثانوية التي يقودها الشركاء العامون وصناديق الاستمرارية لمعالجة هذه التحديات، لكنها لا تُعالج المشكلة الأساسية: إذ يبقى رأس المال حبيسًا لفترة أطول، ويصبح الوصول إلى النقد أقل قابلية للتنبؤ. في المقابل، يُوفّر الذهب سيولة ومرونة فورية، وهما صفتان نادرتان بشكل متزايد في الأسواق الخاصة.

في جوهره، ليس الذهب بديلاً عن الائتمان الخاص أو الأسهم، بل هو مُكمّل استراتيجي. فهو يُعالج مواطن الضعف في الاستثمارات البديلة، كقيود السيولة، وتأخر التقييم، وتأخر الاستجابة لضغوط السوق. ومع ازدياد تعقيد المحافظ الاستثمارية وشمولها لفئات أصول أوسع، يُوفّر الذهب استقراراً هادئاً وقوياً. فهو النسيج الضام في المحفظة الاستثمارية الذي يجب أن يُحسّن أدائها عبر الدورات الاقتصادية، وأنواع الأصول، وأنظمة السوق.