الذهب أمام اختبار 2026: رهانات النمو والسياسة تقرر وجهة "الملاذ الآمن"

ولكن خارطة السيناريوهات لديه تميل نحو الجانب الصعودي إذا انخفض النمو وتوسعت سياسات التيسير، مما يؤدي إلى "انزلاق طفيف" بنسبة تتراوح بين 5% و15%. وفي حال تحقق ركود متزامن أعمق ومخاطر جيوسياسية أعلى، يرى الجسم العالمي سيناريو "حلقة الهلاك"، وفي هذه الحالة قد تقفز الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و30%. وعلى العكس من ذلك، فإن حدوث طفرة تضخمية مع نمو أمريكي أقوى، وعوائد أعلى ودولار أقوى، من شأنه أن يضغط على المعدن، مما يؤدي إلى انخفاض يتراوح بين 5% و20%. أما "العناصر المفاجئة" الخارجة عن النماذج - مشتريات البنوك المركزية وتدفقات إعادة التدوير - فقد تضخم التحركات في أي من الاتجاهين.