الذهب أمام اختبار 2026: رهانات النمو والسياسة تقرر وجهة "الملاذ الآمن"

دخل الذهب عام 2026 بسعر يعكس بشكل واسع افتراضات الإجماع في الأسواق حول الاقتصاد الكلي - نمو عالمي مستقر، وتخفيضات إضافية متواضعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي (75 نقطة أساس)، ودولار أقوى قليلاً، وعوائد سندات طويلة الأجل مسطحة إلى حد كبير. وفي ظل هذا السيناريو "المعتاد"، يرى مجلس الذهب العالمي (WGC) أن الأداء سيكون ضمن نطاق محدود.
ولكن خارطة السيناريوهات لديه تميل نحو الجانب الصعودي إذا انخفض النمو وتوسعت سياسات التيسير، مما يؤدي إلى "انزلاق طفيف" بنسبة تتراوح بين 5% و15%. وفي حال تحقق ركود متزامن أعمق ومخاطر جيوسياسية أعلى، يرى الجسم العالمي سيناريو "حلقة الهلاك"، وفي هذه الحالة قد تقفز الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و30%. وعلى العكس من ذلك، فإن حدوث طفرة تضخمية مع نمو أمريكي أقوى، وعوائد أعلى ودولار أقوى، من شأنه أن يضغط على المعدن، مما يؤدي إلى انخفاض يتراوح بين 5% و20%. أما "العناصر المفاجئة" الخارجة عن النماذج - مشتريات البنوك المركزية وتدفقات إعادة التدوير - فقد تضخم التحركات في أي من الاتجاهين.
عام 2025 القياسي مهد الطريق
تأتي الخلفية للنقاش الدائر هذا العام من عام 2025 التاريخي: حيث سجل الذهب 53 قمة قياسية وأنهى شهر ديسمبر عند 4,368 دولاراً للأوقية، بعدما بلغ ذروته عند 4,449 دولاراً في 23 ديسمبر. وقد توج مكسب شهر ديسمبر بنسبة 4.2% تقدماً سنوياً كاملاً بنسبة 67% بالدولار الأمريكي - وهو سباق استثنائي تردد صداه عبر العملات الرئيسية. ويشير تحليل مجلس الذهب العالمي إلى أن نشاط الخيارات (جانب من جوانب "المخاطر واليقين")، وضعف الدولار الأمريكي بقيادة عملات الأسواق الناشئة، وتراجع العوائد كانت المحركات الرئيسية؛ بينما خيمت الجغرافيا السياسية بوضوح طوال العام.
تقرير ديسمبر: الشهر الذي "وصل إلى الذروة القصوى"
يصف مجلس الذهب العالمي طفرة شهر ديسمبر عبر المعادن النفيسة بأنها "تاريخية في حجمها ولكنها متفاوتة في طبيعتها". فقد حملت الفضة والبلاتين سمات ضغط ناتج عن السياسات - نقص المعروض القريب من السوق، وحالة "باكورديشن" حادة، وعلاوات إقليمية متضخمة - مدفوعة جزئياً بعناوين السياسات في أواخر الشهر واحتكاكات السيولة في نهاية العام. وفي المقابل، كان صعود الذهب أكثر توازناً، مما يؤكد سيولته العميقة ومزيجاً مختلفاً من المحركات. وعندما رفعت بورصة شيكاغو التجارية (CME) الهوامش في أواخر الشهر، انفجرت النطاقات السعرية اليومية للفضة والبلاتين والبلاديوم إلى أكثر من خمسة أضعاف متوسطها لعام 2025؛ بينما كان نطاق الذهب حوالي ثلاثة أضعاف فقط، مما يبرز استقراره النسبي.
تحت الغطاء، ساعد عوائد ديسمبر مرة أخرى نشاط الخيارات القوي والرياح المواتية لعملات الأسواق الناشئة مع تراجع الدولار مقابل الرنمينبي. وبالنسبة لعام 2025 ككل، يفسر النموذج حوالي 60% من الحركة، بقيادة المخاطر الجيوسياسية ونشاط الخيارات من أواخر الصيف وحتى الخريف، مع دعم من ضعف الدولار وانخفاض العوائد بشكل متواضع. أما النسبة المتبقية فتعكس عوامل لا يلتقطها النموذج بشكل صريح - وأبرزها الطلب المستمر من البنوك المركزية، والتموضع المرتبط بالتعريفات الجمركية، وتدفقات مستشاري تداول السلع (CTA) وتجارة التجزئة المحتملة.
أكدت التدفقات الرغبة الاستثمارية. حيث سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للذهب عالمياً تدفقات داخلة للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، بقيادة أمريكا الشمالية. وازدادت المراكز الشرائية الصافية للأموال المدارة في العقود الآجلة مع نهاية العام، حتى وإن كان حجم الأطنان متذبذباً طوال العام الكامل. وفي الوقت نفسه، يجدد مجلس الذهب العالمي التأكيد على دور الذهب المتنامي كالملاذ المفضل في الصدمات الجيوسياسية منذ عام 2022، متجاوزاً الصدارة التي كان يتمتع بها الدولار الأمريكي قبل 2022 في مثل هذه الأحداث. ويربط تحليله بين ارتفاع مؤشر المخاطر الجيوسياسية بمقدار 100 نقطة ورفع سعر الذهب بنحو 2.5% على المدى القصير.
وعلى المدى القريب، يشير المجلس إلى بعض الاحتكاكات العابرة: التأثيرات الارتدادية لتقلبات المعادن البيضاء، وإعادة توازن مؤشر السلع في أوائل يناير، واحتمال ارتفاع عمليات إعادة التدوير مدفوعة بالأسعار - على الرغم من أن الذهب قد قاوم، حتى الآن، حدوث طفرة مادية في إعادة التدوير. ويعد حكم المحكمة العليا المعلق بشأن استخدام قانون (IEEPA) للتعريفات الجمركية عاملاً متغيراً آخر: فالمصادقة على التعريفات قد ترسخ مخاطر السياسات (مما يدعم الطلب للتحوط)؛ أما تقييدها فقد يقلل من علاوة السياسة تلك ولكنه سيعيد التركيز على العجز المالي - وهو أمر قد يكون أيضاً في صالح الذهب. وفي كلتا الحالتين، يرى المجلس أن قناة التعريفات الجمركية معقدة ولكنها في المجمل داعمة للذهب.
كيف يصب ذلك في عام 2026
بتحويل دروس ديسمبر إلى العام الجديد، يضع مجلس الذهب العالمي أربعة مسارات: إجماع الماكرو (الحالة الأساسية): نمو عالمي مستقر (2.7% - 2.8%)، تيسير إضافي من الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس، عوائد ثابتة للسندات لأجل 10 سنوات ودولار أمريكي أقوى قليلاً ← ذهب في نطاق محدود. انزلاق طفيف: نمو أضعف، تخفيضات أعمق، دولار أضعف وتموضع للتحوط من المخاطر ← صعودي بشكل معتدل (+5% إلى +15%). حلقة الهلاك: تباطؤ متزامن، تيسير قوي، عوائد طويلة الأجل منخفضة وضغوط جيوسياسية مرتفعة ← صعودي (+15% إلى +30%)، مع فرصة لتسارع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة من مستوياتها التي لا تزال متواضعة مقارنة بدورات الصعود السابقة. عودة التضخم: نمو أمريكي أقوى من المتوقع، عوائد أعلى ودولار أكثر قوة ← هبوطي (-5% إلى -20%).
ويبقى طلب البنوك المركزية (الذي لا يزال دون حصص احتياطيات الاقتصادات المتقدمة في العديد من الأسواق الناشئة) وإعادة التدوير هما الورقتان الرابحتان الأساسيتان: فمن شأن تجدد طفرة الشراء من القطاع الرسمي وضعف إعادة التدوير أن يدعم الأسعار؛ بينما سيضيف التراجع في المشتريات مدفوعاً بالسياسات أو تسييل الضمانات القسري (في الهند مثلاً) ضغوطاً هبوطية.
بعد عام شهد 53 قمة قياسية وقفزة بنسبة 67%، لا تزال الركائز الأساسية لدعم الذهب - عدم اليقين بشأن السياسات، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والطلب الاستثماري النشط - قائمة. وإذا سار عام 2026 وفقاً للإجماع، فقد تظل الأسعار تراوح مكانها. ولكن مع تضاعف مخاطر التذييل وبقاء الأسعار الحقيقية والدولار مرتفعين دورياً، فإن الميل يبدو أكثر ودية عند الانخفاضات منه عند الارتفاعات. وفي عالم أصبحت فيه المفاجآت هي القاعدة، يظل دور الذهب في المحفظة كأداة تنويع وتحوط ضد الهبوط أمراً مقنعاً.