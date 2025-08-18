الذكاء الاصطناعي يقود تطور بناء مراكز البيانات

اليوم، يُعزز هذا النمو الاستثمارات الإقليمية الكبيرة في البنية التحتية الرقمية. ونتيجةً لذلك، شهدت مراكز البيانات نموًا مطردًا، بينما تستثمر المنطقة بكثافة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. ووفقًا لدراسة حول سوق مراكز البيانات، تُشغّل المملكة العربية السعودية حاليًا 24 مركز بيانات بسعة إجمالية تبلغ 123 ميجاوات، وتخطط لإنشاء 37 مركزًا إضافيًا. في الوقت نفسه، أفادت شركة الأبحاث "دي سي بايت" أن الإمارات العربية المتحدة لديها 67 مركز بيانات بسعة 899 ميجاوات. وقد فاقت هذه التغييرات توقعات الكثيرين.