الذكاء الاصطناعي يقود تطور بناء مراكز البيانات

يشهد مشهد بناء مراكز البيانات تطورًا سريعًا. هذا العام، دفع الطلب المتزايد على الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات إلى تسريع جداول التطوير، وتحسين استهلاك الطاقة، والابتكار استجابةً للنقص المستمر في متخصصي تكنولوجيا المعلومات المهرة. لعقود، شكّلت البيانات أساسًا للرؤى التحليلية والتقدم التكنولوجي، مما دفع عجلة التوسع المستمر لمراكز البيانات.
اليوم، يُعزز هذا النمو الاستثمارات الإقليمية الكبيرة في البنية التحتية الرقمية. ونتيجةً لذلك، شهدت مراكز البيانات نموًا مطردًا، بينما تستثمر المنطقة بكثافة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. ووفقًا لدراسة حول سوق مراكز البيانات، تُشغّل المملكة العربية السعودية حاليًا 24 مركز بيانات بسعة إجمالية تبلغ 123 ميجاوات، وتخطط لإنشاء 37 مركزًا إضافيًا. في الوقت نفسه، أفادت شركة الأبحاث "دي سي بايت" أن الإمارات العربية المتحدة لديها 67 مركز بيانات بسعة 899 ميجاوات. وقد فاقت هذه التغييرات توقعات الكثيرين.
متطلبات البنية التحتية المتغيرة
يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرًا سريعًا في طبيعة عمل مراكز البيانات. ويشبه نموه صعود الإنترنت في التسعينيات، إلا أن الذكاء الاصطناعي ينتشر بوتيرة أسرع. فما كان في السابق مجرد أداة أتمتة بسيطة، أصبح الآن يُسهم في تحسين إجراءات العمل وخدمة العملاء وحل المشكلات في الشركات.
تُنشئ شركات التكنولوجيا الكبرى مراكز بيانات بوتيرة متسارعة مع تزايد الحاجة إلى حوسبة الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر هذا الإنفاق على تعزيز القدرات فحسب، بل يُغير أيضًا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وإدارته وتوسيع نطاقه. ويساعد الذكاء الاصطناعي كخدمة الشركات على تبنيه بشكل أسرع في مجالات مثل خدمة العملاء والتخطيط المالي واتخاذ القرارات.
تستخدم مراكز البيانات أيضًا الذكاء الاصطناعي لإدارة عملياتها. ومع نقص الكوادر الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تُحسّن أدوات الذكاء الاصطناعي الكفاءة وتُبسّط المهام. يُساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن على الإجابة على الأسئلة وتقديم استشارات فورية، مما يُمكّن الفرق الصغيرة من العمل بكفاءة مماثلة للفرق الكبيرة.
الاستخدام المتزايد للطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي
أدى الذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في احتياجات مراكز البيانات من الطاقة. وتوقع تقرير حديث صادر عن جولدمان ساكس زيادةً في الطاقة بنسبة 165% بفضل الذكاء الاصطناعي. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن مراكز البيانات تستهلك حوالي 1% من استهلاك الكهرباء العالمي، وأن استهلاكها السنوي من الكهرباء يُمثل حوالي نصف استهلاك أجهزة تكنولوجيا المعلومات المنزلية، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة التلفزيون.
نظراً لافتقار المراكز التقليدية للطاقة الإضافية، يلجأ المشغّلون إلى استئجار سعة إضافية من الشبكة أو إبرام شراكات مباشرة مع موردي الطاقة. حتى أن بعضهم يدرس الطاقة النووية كخيار ثابت. ومن المتوقع أن يتزايد هذا التحول في عام ٢٠٢٥ وما بعده.
المخاوف المتعلقة بالطاقة والاستدامة
تحتاج مراكز البيانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى طاقة هائلة، مما يثير تساؤلات حول الاستدامة. تُوفر الطاقة الشمسية في المنطقة موردًا مفيدًا. يستثمر العديد من المشغلين الآن في الطاقة المتجددة، وتخطط مايكروسوفت لتشغيل مراكز بياناتها في الإمارات العربية المتحدة بالكامل بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ستُشكل هذه الخطوات مستقبل مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
الطاقة النووية والتبريد الأفضل
إن اعتماد مفاعلات نووية معيارية صغيرة يمنح مركز البيانات تدفقًا مستمرًا من الكهرباء منخفضة الكربون؛ ويؤدي ربط هذا الإمداد بالتبريد السائل إلى ضبط الطلب الإجمالي. تعمل خوادم الذكاء الاصطناعي بدرجة حرارة أعلى بكثير من الرفوف القديمة، وتستخدم أنظمة الهواء القسري مراوح ومبردات كبيرة تستهلك ميغاواط إضافية. يؤدي تدوير الماء (أو سائل عازل) عبر مشتتات الحرارة إلى سحب الحرارة بكفاءة أكبر بكثير، مما يقلل من استهلاك الكهرباء في التبريد بنحو الثلث. والنتيجة هي معادلة متوازنة: تغطي الطاقة النووية الحمل الأساسي بكفاءة، بينما يُقلص التبريد السائل الحمل نفسه، مما يسمح للمنشأة بتنمية قدرتها على الذكاء الاصطناعي دون تجاوز ميزانياتها من الطاقة أو الكربون.
تحسين اتصال الألياف
مع نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى المزيد من وصلات الألياف الضوئية لمواكبة متطلبات الاتصالات. تتطلب وحدات معالجة الرسومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصلات سريعة ومعقدة، مما يزيد من احتياجات التبريد وكمية الألياف الضوئية المستخدمة. تستخدم مراكز البيانات الجديدة الآن أنظمة ألياف ضوئية أكثر كثافة مع موصلات أكثر إحكامًا. يدعم هذا التغيير الانتقال إلى شبكات 800 جيجابت الأصلية، التي تلبي احتياجات النطاق الترددي للاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي.
المرونة في مراكز البيانات المشتركة
ستلعب مراكز بيانات التشارك في الموقع دورًا هامًا في عام ٢٠٢٥. يجب أن تظل مرنة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة. يمكن أن يساعد استخدام شبكات الألياف الضوئية عالية الكثافة والموحدة في الحفاظ على كفاءة هذه المراكز. تُقلل إعدادات الألياف الضوئية المبسطة من التعقيد وتُقلل من الطلب على فرق تكنولوجيا المعلومات الكبيرة. يعمل المصنعون على تطوير حلول جاهزة للاستخدام تُسهّل إدارة الأنظمة مع الحفاظ على موثوقيتها.
التطلع إلى الأمام
يتسارع تطور مراكز البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي. تحتاج كلٌّ من المراكز الكبيرة ومتعددة المستأجرين إلى توسيع شبكات الألياف الضوئية، واستخدام أساليب تبريد متطورة، وإيجاد طرق جديدة لإدارة الطاقة. يستمر نقص الكوادر الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي تُسهم في سد هذه الفجوة. مع تزايد شيوع الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، يجب على مراكز البيانات توفير الطاقة اللازمة لدعم هذه التغييرات. سيُشكّل الابتكار والتكيف المستمران مستقبل مراكز البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.
الكاتب هو رئيس تطوير سوق مراكز البيانات في CommScope.