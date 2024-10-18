الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني

أحدث الذكاء الاصطناعي طفرة هائلة في عالم التكنولوجيا خلال العامين الماضيين، مُعيداً تشكيل مُختلف القطاعات. ولكن في مُقابل هذا التقدم التكنولوجي المُذهل، ظهرت تحديات جديدة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني. ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تحولاً رقمياً متسارعاً، تُواجه هذه التحديات بكل أبعادها. فمع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تجد المؤسسات في المنطقة نفسها أمام مشهد مُعقّد من التهديدات السيبرانية التي تستدعي حلولاً أمنيةً صارمة وفعّالة.